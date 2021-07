Nowy iMac może nie tylko urosnąć, ale też zyskać nowy procesor

Ewolucja komputerów produkowanych przez giganta z Cupertino przyśpieszyła wraz z wprowadzeniem procesora Apple M1. Wzrosła nie tylko wydajność, ale też rozmiary urządzeń. Mniejszy z oferowanych iMaków miał 21,5-calowy ekran, a najnowsze wydanie ma już wyświetlacz o przekątnej 24 cali. Wszystko wskazuje na to, że aktualnie sprzedawany, 27-calowy wariant również doczeka się większego następcy, a wraz z nim światło dzienne ujrzy następca procesora Apple M1.

Nowy iMac może zaskoczyć rozmiarem Znaczny wzrost rozmiarów, początkowo obserwowany przede wszystkim w segmencie smartfonów, dotyka kolejną kategorię sprzętu elektronicznego. Już jakiś czas temu lekko ponad 15-calowe MacBooki Pro zastąpiono wersją charakteryzującą się przekątną ekranu o jeden cal większą. Niedawna konferencja Apple, na której zaprezentowano nowe iMaki, dała do zrozumienia, że ten trend dotknie również tę kategorię produktów. iMac 24″ (źródło: Apple)

Nowy iMac może okazać się produktem kompletnym, bo przecież będzie miał większy ekran. Co więcej, Apple prawdopodobnie pójdzie śladem mniejszej wersji, oferując większego brata w kilku wersjach kolorystycznych. Czy to wszystko wystarczy? Wiele wskazuje na to, że wraz z prezentacją nowego iMaka, zobaczymy też jego (nowe) serce – procesor.

Nowy król wydajności?

Sukces zeszłorocznych urządzeń, napędzanych procesorem Apple M1, nie wziął się znikąd. Wydajność procesora wzbudza emocje u większości osób, które znam i które miały okazję na nim pracować. Najnowsze doniesienia wskazują, że nowy iMac może zostać nowym królem wydajności w portfolio Apple, a to wszystko za sprawą wprowadzenia wraz z tym produktem następcy procesora Apple M1, który miałby zyskać oznaczenie „M1X” lub „M2X”.

iMac 2021 (źródło: Apple)

Komfort użytkowania zapewniony przez większy ekran i wysoka wydajność, gwarantowana przez nowy procesor, to nie jedyne modernizacje, które miałyby objąć nowego iMaca. Kolejne zmiany mają dotknąć mikrofony, bowiem producent chce zapewnić swoim klientom „studyjną jakość”. Nowy iMac ma mieć również cieńszą konstrukcję niż ten, który jest aktualnie oferowany przez Apple, ale w przypadku tego typu urządzeń jest to najmniej istotne.

Nowy iMac musi zaskoczyć wszystkich wydajnością, by zainteresować potencjalnych nabywców. Aktualnie oferowane wersje, wyposażone w procesory Intela, są zawstydzane przez dużo mniejsze, a także tańsze urządzenia z procesorem Apple M1.