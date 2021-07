Szefostwo HMD nie utrzymało tajemnicy. Nowy flagowiec Nokii pojawi się jesienią

Marka Nokia wciąż trwa na rynku mobilnym, mimo że kolejni producenci ograniczają swoją obecność na nim lub kompletnie z niej rezygnują (jak na przykład LG). HMD Global, które opiekuje się fińską marką smartfonów zdradziło, kiedy można spodziewać się kolejnego mocnego urządzenia z tym logo.

Nokia jest daleko w tyle, jeśli chodzi o flagowce

Ostatnie smartfonowe premiery HMD Global ograniczały się do konstrukcji budżetowych lub średniopółkowych. Od 2019 roku w portfolio tego producenta brak prawdziwego flagowca z krwi i kości, zdolnego do realnego konkurowania z topowymi urządzeniami innych firm. Jeden z ludzi odpowiedzialnych za rozwój projektów w HMD, zaspoilerował nam termin prezentacji wyczekiwanej Nokii z najwyższej półki.

Jeden z ostatnich modeli HMD Global – Nokia C01 Plus

Na społecznościowej platformie Weibo, na tablicy Zhanga Yuchenga, który jest Project Menagerem w HMD China, pojawił się post, który zapowiadał zorganizowanie specjalnego wydarzenia 11 listopada. Podczas chińskiego „Dnia Singla” ma zadebiutować nowy smartfon Nokii z modemem 5G. Trudno wyobrażać sobie, by HMD organizowało z takim wyprzedzeniem wydarzenie, na którym mielibyśmy zobaczyć tylko kolejne budżetowce. To może być coś naprawdę wyjątkowego.

Yucheng po kilku chwilach usunął swój wpis – najwyraźniej zbyt wiele mówił on o planach firmy na przyszłość. Internet jednak nie zapomina. Teraz będziemy już wiedzieć, że warto czekać na 11 listopada i sprawdzić, co takiego HMD Global przygotowało dla fanów marki Nokia, spragnionych prawdziwego flagowego smartfona.

Do listopada jeszcze daleko

Zhang Yucheng być może musiał usunąć post, by niepotrzebnie nie odwracał on uwagi od najbliższych premier Nokii. HMD Global przygotowało bowiem model Nokia X50, który od dłuższego czasu pojawia się w branżowych plotkach. Nie będzie to jednak flagowiec, a średniopółkowy sprzęt, prawdopodobnie z procesorem Qualcomm Snapdragon 775 5G. Najwyraźniej więc, jeszcze zanim HMD pokaże nam mocniejszy smartfon, zdążymy zapoznać się z innymi urządzeniami tego producenta.