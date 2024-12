Setki milionów na doprowadzenie światłowodu do kolejnych Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało dziś, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło właśnie ocenę III naboru konkursu na budowę infrastruktury szerokopasmowej. Zostanie na to przeznaczonych blisko 436 milionów złotych ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Prawie 436 milionów złotych na budowę światłowodów w całej Polsce

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zakończyło proces oceny wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego Inwestycji C1.1.1, czyli „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”. Mimo że w przeszłości wydano na to już mnóstwo pieniędzy, w całej Polsce wciąż jest bardzo dużo miejsc, do których nie dochodzi światłowód.

Celem CPPC jest, aby internet przewodowy o przepustowości co najmniej 300 Mb/s dotarł do ponad 1,6 mln internetowych białych plam, ponieważ – jak powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski – dostęp do szybkiego i stabilnego internetu wyrównuje szanse edukacyjne czy zawodowe, a także daje obywatelom możliwości rozwoju. Nie sposób się z tym nie zgodzić.

Zakończony dziś konkurs odbywał się w trzech turach. Pierwsza zakończyła się deklaracją realizacji przedsięwzięcia na 18 obszarach, druga na 13, a trzecia na 42. Łącznie zatem infrastruktura światłowodowa ma być wybudowana za pieniądze z KPO na 73 obszarach. Przeznaczonych na ten cel zostanie dokładnie 435399696 złotych.

Liczba obszarów w poszczególnych województwach wynosi:

dolnośląskie – 6 obszarów,

kujawsko-pomorskie – 2 obszary,

lubelskie – 9 obszarów,

lubuskie – 1 obszar,

łódzkie – 9 obszarów,

małopolskie – 7 obszarów,

mazowieckie – 11 obszarów,

opolskie – 1 obszar,

pomorskie – 5 obszarów,

śląskie – 1 obszar,

świętokrzyskie – 2 obszary,

warmińsko-mazurskie – 1 obszar,

wielkopolskie – 16 obszarów,

zachodniopomorskie – 2 obszary.

W ramach tego przedsięwzięcia światłowód zostanie doprowadzony do 111730 punktów adresowych.

Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało dotychczasowe dofinansowanie budowy światłowodów z publicznych pieniędzy

W ramach poprzednich dwóch naborów, przeprowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, podpisano w sumie 112 umów o łącznej wartości 2,1 mld złotych na doprowadzenie światłowodów do 459 tysięcy nowych punktów adresowych.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy pod Waszym adresem będzie dostępny światłowód, zrobicie to na stronie internet.gov.pl.