Masz numer w T-Mobile? Musisz skorzystać z tej promocji!

Promocje mają to do siebie, że nie wszystkie są tak atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przygotowana przez T-Mobile promocja należy jednak do tych, z których po prostu trzeba skorzystać!

Masz numer w T-Mobile? Ta promocja jest dla Ciebie! Aż żal z niej nie skorzystać

Wiecie, co będzie jutro? Tak, wyczekiwany już od poniedziałku piątek! A wiecie, co to oznacza? Klienci T-Mobile na pewno! Operator przygotował kolejny prezent w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays.

Promocja Happy Fridays trwa cyklicznie już od ponad półtora roku. T-Mobile informuje, że darmowe gigabajty to jeden z ulubionych prezentów, jaki klienci indywidualni odbierają w ramach tejże akcji. W samym pierwszym kwartale 2021 roku aktywowali oni ponad 460 tysięcy (!) bezpłatnych paczek internetu, a ogólnie skorzystali z różnych bonusów aż – uwaga – 1,7 mln razy!

Operator nie zawiedzie swoich klientów także i w ten weekend, ponieważ mogą oni odebrać kolejną darmową paczkę internetu, tym razem o wielkości 3 GB. Promocja dostępna jest od jutra, tj. 14 maja, do najbliższej niedzieli, 16 maja 2021 roku.

Promocja: 3 GB internetu za darmo (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Bonusowy pakiet będzie można aktywować już od jutra w aplikacji Mój T-Mobile (dostępnej zarówno na Androida, w tym z AppGallery, jak i na iOS) lub poprzez wysłanie SMS-a o treści „HF” na bezpłatny numer 80800. Zostanie on udostępniony w ciągu maksymalnie 72 godzin.

Użytkownicy ofert na abonament będą mogli wykorzystać bonusowy pakiet 3 GB internetu za darmo do końca aktualnie trwającego okresu rozliczeniowego. Osoby, które korzystają z taryfy MIX lub na kartę dostaną mniej czasu, bo tylko (a może i aż?) siedem dni kalendarzowych. Jedna osoba może skorzystać z tej promocji tylko jeden raz.

Promocja Happy Fridays wraz z bardzo atrakcyjną ofertą sprawiają, że baza klientów T-Mobile stale się powiększa – na koniec pierwszego kwartału 2021 roku operator miał ich o 223 tysiące więcej niż w analogicznym momencie ubiegłego roku. Jak wynika z jego obserwacji, do skorzystania z przygotowywanych ofert skłania ich również wysoka jakość usług, ponieważ nie szczędzi on środków na modernizację i ulepszanie swojej infrastruktury.