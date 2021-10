Darmowe 10 GB w prezencie od Orange, a od Play – bilet do Multikina

Jeśli lubimy gratisy, to nie ma nic lepszego od bycia na bieżąco z komunikatami operatorów sieci komórkowych. Praktycznie każdego tygodnia kultywują oni radosne rozdawnictwo. W tym tygodniu, za darmo możemy dostać gigabajty internetu i wejściówkę do kina.

Reklama

10 GB internetu za darmo od Orange

Orange prowadzi cykliczną akcję „Środy z Orange”, w której już od długich miesięcy, regularnie przekazuje swoim klientom bonusowe gigabajty, rabaty na zakup smartfonów czy bezpłatnie udostępnia usługi. Najczęstszym prezentem pozostają paczki danych i nie inaczej jest tym razem.

By odebrać 10 GB internetu za darmo, należy być klientem abonamentowym. Trzeba zalogować się do aplikacji Mój Orange i odszukać zakładkę „Dla Ciebie”. Tam znajdziemy planszę z informacją o prezencie do odebrania. Dodatkowe 10 GB zostanie aktywowane, a potwierdzenie uruchomienia pakietu otrzymamy przez SMS. Trzeba tylko pamiętać, że pakiet ważny będzie jedynie do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Reklama

Bilet do Multikina od Play

Fioletowi mają nieco inną propozycję. Ograniczone grono klientów sieci Play będzie mogło skorzystać z okazji na otrzymanie bezpłatnego vouchera na bilet. Dzięki niemu będziemy mogli wybrać się do kina na film Wszyscy święci z New Jersey. Jakie są warunki promocji?

Trzeba być użytkownikiem oferty Play Now i Play Now TV. Do 31 października mamy czas na uruchomienie pakietu HBO GO. W zamian, operator wyśle nam voucher na bilet do Multikina. Powinien trafić na nasze skrzynki mailowe nie później niż do 3 listopada.

Ponieważ akcja dotyczy tylko jednej sieci kin, voucher można zrealizować jedynie w konkretnych miejscach. W promocji biorą udział Multikina w Warszawie: Multikino Ursynów, Multikino Targówek, Multikino Młociny, Multikino Złote Tarasy oraz w innych miastach: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu (Multikino Stary Browar, Multikino Malta), Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Kielcach, Zabrzu oraz Sopocie.

Na wykorzystanie vouchera mamy czas do 11 listopada. Niestety, jeśli już korzystamy z HBO GO, kodu nie otrzymamy. Regulamin akcji znajdziecie tutaj.