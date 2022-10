Nowy ZTE łączy wygląd flagowca i atrakcyjną cenę

Niektóre smartfony marki ZTE mają innowacyjną funkcję – przedni aparat ukryty za/pod ekranem. Niestety nowy ZTE Axon 40 SE do nich nie należy. To typowy średniak, może jednak kusić atrakcyjnym wyglądem i całkiem dobrą ceną. Zobaczcie, co oferuje ten smartfon.

Efektowny wygląd

Na początku warto wspomnieć o wyglądzie smartfona, który naprawdę zwraca na siebie uwagę. Dwie okrągłe wyspy aparatów na tylnym panelu urządzenia przyciągają wzrok. Jednocześnie telefon sprawia wrażenie eleganckiego – można powiedzieć, że prezentuje się niemal flagowo. Nie sposób nie zwrócić uwagi na podświetlany pierścień wokół wysypy głównego obiektywu, który będzie świecić się podczas odbierania połączeń, otrzymywania nowych powiadomień oraz ładowania. Do tego smartfon jest dość cienki – jego grubość to 7,6 milimetra.

Ten z pozoru idealny design zaburza jedynie otwór przedniego aparatu znajdujący się na dość dużym wyświetlaczu. Wielka szkoda, że w tym wypadku producent nie zastosował aparatu ukrytego za/pod ekranem, jak choćby w modelu Axon 30S, który również celował w rynek średniaków. Jeśli odnosimy wrażenie, że gdzieś już ten smartfon widzieliśmy, to nie jest ono mylne. To konstrukcja bardzo zbliżona do modelu Blade V40s.

źródło: Telcel

ZTE Axon 40 SE – specyfikacja

Producent wyposażył swój nowy smartfon w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED, o rozdzielczości FHD+. Jego częstotliwość odświeżania to zaledwie 60 Hz. Pod maską Axon 40 SE producent umieścił chipset Unisoc T618 – ośmiordzeniową jednostkę, która jest w stanie rozpędzić się do maksymalnie 2,0 GHz.

Procesor będzie w tym modelu wspierany przez 4 GB RAM – pamięć operacyjną będzie można jednak wirtualnie rozszerzyć o dodatkowe 2 GB. Smartfon zapewni użytkownikom 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

W wycięciu ekranu znalazł się 8 Mpix aparat do selfie. Z kolei na tylnym panelu urządzenia producent umieścił 50 Mpix aparat główny z przysłoną na poziomie f/1.8. Smartfon oferuje dwa dodatkowe obiektywy. To przeznaczony do zdjęć makro 5 Mpix aparat oferujący przysłonę f/2.4 oraz 2 Mpix kamera do głębi z przysłoną f/2.4.

fot. producenta

Akumulator ZTE Axon 40 SE ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 22,5 W. W urządzeniu nie znajdziemy obsługi sieci 5G. Za to producent zastosował w nim złącze audio jack 3,5 mm oraz skaner linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania.

Cena i dostępność

ZTE Axon 40 SE jest dostępny w kolorach czarnym i niebieskim. Producent wprowadził smartfon do sprzedaży w Meksyku. Jego dystrybucją zajmie się operator komórkowy Telcel. Smartfon został wyceniony na 5999 meksykańskich peso, co daje równowartość ~1450 złotych, chociaż ta informacja nie pojawiła się jeszcze oficjalnie na stronie operatora. Trudno stwierdzić, czy smartfon trafi także na inne rynki na całym świecie.