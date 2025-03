Zdjęcia Google dają Ci teraz większą kontrolę nad kopią zapasową

Google wprowadza kilka zmian w swoich popularnych narzędziach. Jednym z nich jest aplikacja Zdjęcia Google, która pozwala teraz na łatwiejsze zarządzanie kopią zapasową filmów i zdjęć w chmurze.

Zdjęcia Google z nową funkcją kopii zapasowej

Zdjęcia Google to przydatne narzędzie do gromadzenia zdjęć z możliwością przeglądania ich na różnych urządzeniach oraz edycji, a także tworzenia kopii zapasowej. Zdarza się jednak, że nie chcemy, aby nasze obrazy i filmy pozostawały w chmurze technologicznego giganta. Oczywiście możemy takie ujęcia usunąć, choć będzie to czasochłonne. Dodatkowo, pliki te jednocześnie mogą zostać usunięte z pamięci lokalnej (jeżeli opcja robienia kopii zapasowej jest włączona), więc możemy utracić je bezpowrotnie.

Teraz wreszcie problem ten da się łatwo rozwiązać. Zdjęcia Google na Androidzie zyskały nową funkcję, która już wcześniej oferowana była w aplikacji dostępnej na iOS. Opcja „Cofnij tworzenie kopii zapasowej tego urządzenia” sprawia, że wszystkie zdjęcia i filmy, dla których utworzono kopię zapasową, są usuwane z chmury, ale pozostają w pamięci danego smartfona czy tabletu. Ponadto tworzenie kopii zapasowej w Zdjęciach Google zostaje automatycznie wyłączone dla tego urządzenia.

Jak skorzystać z nowej funkcji? Wystarczy otworzyć aplikację Zdjęcia Google na urządzeniu z Androidem, stuknąć w zdjęcie profilowe lub inicjał widoczny w prawym górnym rogu, wybrać z listy „Ustawienia aplikacji Zdjęcia”, a następnie „Kopia zapasowa”. Funkcja „Cofnij tworzenie kopii zapasowej tego urządzenia” znajduje się na samym dole listy.

Nowa funkcja kopii zapasowej w aplikacji Zdjęcia Google (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Pogoda na Google Pixel z nową funkcją

Google zaktualizowało również aplikację Pogoda na smartfonach z serii Pixel. Wśród nowości pojawiła się zmiana interfejsu dla 10-dniowej prognozy pogody oraz dodatkowy skrót ułatwiający zapisanie nowej lokalizacji i wyświetlanie jej na stronie głównej.

Okazuje się, że to jednak nie wszystko. SmartDroid zauważył, że Google rozpoczęło testy prognoz opadów śniegu. Pogoda w wersji oznaczonej numerem 1.0.20250127.729684887 wyświetla nową kartę, w której zebrano informacje na temat szacowanej prognozy godzinowej, intensywności opadów śniegu oraz czasu. Choć aktualizacja jest już powszechnie dostępna, nowa funkcja prognoz opadów śniegu nie pojawiła się jeszcze u wszystkich użytkowników.

Szczegółowe informacje dotyczące opadów śniegu w aplikacji Pogoda. Środkowy screen pochodzi w wyszukiwarki Google (źródło: SmartDroid)

Google zmienia politykę dla rozszerzeń w Chrome

Technologiczny gigant z Mountain View wprowadza też zmiany do polityki dotyczącej reklam partnerskich, które oferowane są w ramach rozszerzeń dostępnych w przeglądarce Google Chrome. Jedno z nich o nazwie Honey miało ułatwiać zakupy i powiadamiać użytkowników o okazyjnych kodach rabatowych, gdy przeglądarka wykryje, że takowy jest dostępny dla koszyka zakupowego konsumenta w sklepach internetowych. W zamian za zaproponowanie kuponu Honey generuje link partnerski PayPal na urządzeniu, dzięki czemu firma zyskuje rekompensatę za każde zakupy klienta.

Okazało się jednak, że spora część użytkowników Honey nie wiedziała, w jaki sposób to rozszerzenie działa. Pod koniec 2024 roku jeden z YouTuberów – MegaLag – odkrył „podejrzane praktyki afiliacyjne” dotyczące narzędzia PayPal. W ślad za nim podążyli inni YouTuberzy, składając pozwy przeciwko PayPal.

Teraz Google opublikowało zaktualizowaną politykę, w której technologiczny gigant zaznacza, że „linki partnerskie, kody czy pliki cookies mogą być uwzględniane tylko wtedy, gdy rozszerzenie zapewnia bezpośrednią i przejrzystą korzyść dla użytkownika związaną z podstawową funkcjonalnością rozszerzenia”. Inna sekcja polityki prawi o tym, iż zastosowanie linku, kodu bądź pliku cookie może nastąpić po podjęciu przez użytkownika właściwych działań. Oznacza to, że rozszerzenie musi wygenerować powiadomienie o zastępowaniu zwykłego linku wersją z afiliacją.