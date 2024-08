Google udostępnia nowe funkcje Gemini. Poznajcie Gems

Choć Google udostępniło swojego chatbota później niż OpenAI ChatGPT, to można odnieść wrażenie, że Amerykanie z Mountain View rozwijają swój produkt szybciej niż ich rywale z San Francisco. Dziś wdrożono kolejne nowe funkcje, które zostały zapowiedziane podczas wydarzenia Google I/O 2024.

Google Gemini zyskuje nowe funkcje. Co to są Gems?

Od dziś subskrybenci Gemini Advanced, Business i Enterprise mogą stworzyć swoje własne Gems, czyli chatboty wyspecjalizowane w konkretnej dziedzinie. Wystarczy napisać instrukcję dla konkretnego „eksperta”, nadać mu nazwę i to wszystko – już można korzystać z jego pomocy.

Firma z Mountain View stworzyła kilka gotowych Gems, które będą służyć pomocą w różnych sytuacjach. Ma to ułatwić użytkownikom powołanie do życia własnych Gems, ponieważ ich możliwości nie ograniczają się tylko do tego, co subskrybenci dostaną na start.

Wśród gotowych Gems znajdują się:

nauczyciel, który ułatwi zrozumienie złożonych tematów, dzieląc je na bardziej przystępne do przyswojenia elementy,

burza mózgów, która zapewni różne pomysły i inspiracje na przykład na imprezę tematyczną czy urodziny,

przewodnik po karierze, który może zasugerować sposób, w jaki użytkownik mógłby zwiększyć swoje umiejętności, aby osiągnąć swoje cele zawodowe,

korektor, który pomoże poprawić sposób pisania poprzez jasne, konstruktywne informacje zwrotne na każdy temat, od gramatyki po strukturę tekstu,

partner kodowania, dzięki któremu można poprawić swoje umiejętności kodowania, a także zyskać pomoc w ulepszaniu projektów i nauce.

Gems są już udostępniane na desktopach i urządzeniach mobilnych użytkownikom Gemini Advanced, Business i Enterprise w ponad 150 krajach na świecie w większości języków.

Jeszcze lepsze grafiki w Imagen 3

Druga z aktualizacji dotyczy Imagen 3, czyli narzędzia do kreowania grafiki na podstawie promptu. Gigant z Mountain View poinformował, że model ten zostanie udostępniony w najbliższych dniach w aplikacjach z Gemini we wszystkich językach. Dostępność narzędzia w Polsce można sprawdzić m.in. pod tym adresem internetowym.

Imagen 3 jest w stanie wygenerować niezwykle realistyczne grafiki, które trudno odróżnić od prawdziwych zdjęć. Tutaj przypomnę, że dostępny jest quiz, w którym możecie sprawdzić, czy potraficie odróżnić deepfake od rzeczywistej fotografii.