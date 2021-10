Tego nie wiedzieliście: Google Pixel 4 mógł mieć zakrzywiony ekran!

Jesteśmy świeżo po premierze high-endowych Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro, ale nieoczekiwanie Google Pixel 4 wrócił na tapet. Okazuje się bowiem, że mógł on wyglądać inaczej niż wersja, która trafiła na rynek. Żałujecie, że Google ostatecznie nie zdecydowało się na taki projekt?

Początkowe zainteresowanie może zwiastować, że Google Pixel 6 będzie najlepiej sprzedającym się smartfonem Google w historii. Również wśród klientów z Polski, ponieważ wiele osób zdecydowało się ściągnąć go z Niemiec. Tymczasem nieoczekiwanie Google Pixel 4 wrócił jak bumerang i zdradził coś, czego nie podejrzewaliśmy. Jest czego żałować?

Google Pixel 4 mógł mieć zakrzywiony ekran

Google Pixel 4 i Pixel 4 XL zadebiutowały 15 października 2019 roku, a więc już ponad dwa lata temu. Jednocześnie były ostatnimi high-endowymi smartfonami Google, bo o Pixel 5 nie można powiedzieć, że jest z wysokiej półki. Gigant z Mountain View zaszokował wszystkich, ponieważ zdecydował się pozostawić szeroki pas nad ekranem, aby umieścić w nim rozbudowany system sensorów i czujników, odpowiadający m.in. za rozpoznawanie twarzy.

I chociaż rozwiązanie to nie było całkowicie nowe (zob. Alcatel 5), to nie każdemu przypadło ono do gustu. Jak każde, miało zarówno fanów, jak i przeciwników. Okazuje się jednak, że Google Pixel 4 mógł wyglądać jeszcze inaczej.

Nieoczekiwanie w sieci pojawiły się zdjęcia prototypów Google Pixel 4, w tym egzemplarzy z zakrzywionym ekranem. Wygląda na to, że Google już od dłuższego czasu łakomie spoglądało na tego typu wyświetlacze, ale z jakichś, nieznanych nam powodów, nie zdecydowało się umieścić takiego panelu w Pixelu 4. generacji.

Czy postąpiło słusznie? Cóż, jak zawsze nie ma jednej odpowiedzi. Z pewnością niektórym klientom Google Pixel 4 w takim wydaniu przypadłby do gustu, aczkolwiek mnie prywatnie bardziej podoba się wersja, która ostatecznie trafiła na rynek. Tym bardziej, że ma znacznie węższy tzw. podbródek pod ekranem niż model widoczny na zamieszczonych w niniejszym artykule zdjęciach (aczkolwiek niewykluczone, iż wynika to z faktu, że to prototyp, ale tego już nie wiemy i się nigdy nie dowiemy).

Mimo że Google Pixel 4 z zakrzywionym ekranem finalnie nie trafił do sprzedaży, to Google ostatecznie wprowadziło na rynek smartfon z takim wyświetlaczem – mowa oczywiście Google Pixel 6 Pro, który zadebiutował przed kilkoma dniami.