Zapamiętaj ten adres. Na pewno Ci się przyda

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o uruchomieniu nowej, kompleksowej platformy, której adres powinien zapamiętać każdy mieszkaniec Polski. Dostępne za jej pośrednictwem usługi mogą bowiem nieraz się przydać.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło uruchomienie platformy cyber.gov.pl

Nowa platforma, uruchomiona pod adresem cyber.gov.pl, przede wszystkim gromadzi w jednym miejscu odnośniki do narzędzi, dostępnych pod różnymi adresami, co ułatwi dotarcie do nich i skorzystanie z nich w razie potrzeby. Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, przekonuje, że to portal, który realnie pomaga w codziennym życiu.

Na stronie głównej platformy cyber.gov.pl znajdują się odnośniki do strony, pozwalającej zgłosić incydent, a także do aktualności, ostrzeżeń i komunikatów, bazy wiedzy, szkoleń i często zadawanych pytań (FAQ). Można też od razu przejść do sekcji z usługami, przeznaczonymi dla obywateli, przedsiębiorców i podmiotów KSC.

Strona główna platformy cyber.gov.pl (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Co można zrobić na platformie cyber.gov.pl?

Szef resortu cyfryzacji wyjaśnia, że na cyber.gov.pl każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego e-mail pojawił się w wyciekach danych, przeskanować komputer pod kątem zagrożeń, nauczyć się rozpoznawać fałszywe wiadomości i dowiedzieć się, jak reagować na próby oszustwa. Służą do tego różne usługi, do których odnośniki znajdują się na platformie. Rejestracja na szkolenie obronne nie jest jednak możliwa – wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mObywatel można zapisać się na bezpłatne i nieobowiązkowe szkolenie obronne/wojskowe.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje zintegrować cyber.gov.pl z Węzłem Krajowym, czyli miejscem, które pozwala potwierdzić swoją tożsamość w różnych usługach publicznych bez konieczności zakładania nowych kont i zapamiętywania haseł do nich. Mowa tu na przykład o mObywatelu, profilu zaufanym, e-dowodzie czy bankowości internetowej. Dzięki temu można zalogować się do systemów administracji publicznej i załatwić sprawę przez internet.

Uruchomienie platformy cyber.gov.pl ma również promować S46 Cyber Hub, czyli system przeznaczony do zarządzania cyberbezpieczeństwem w instytucjach KSC, który umożliwia zgłaszanie incydentów, monitorowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i budowanie zbiorczego obrazu stanu bezpieczeństwa w kraju. Dziś z tego systemu korzysta już ponad 500 instytucji.