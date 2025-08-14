T Tablet 2 od dziś do kupienia w Polsce. Zaskoczy cię nieraz

Artykuł sponsorowany

Pozytywny szok i niedowierzanie! – pisał o pierwszej generacji T Tabletu Wojtek w swojej recenzji. Cóż, wygląda na to, że przy okazji jego następcy (tabletu, nie Wojtka ;)) mogę użyć dokładnie takiego samego sformułowania. Co prawda za wcześnie jeszcze na wydawanie jakiejkolwiek szerszej opinii, ale spędziłam z tym sprzętem weekend i… jestem zaintrygowana, bo czegoś takiego się nie spodziewałam.

Tablet sieci komórkowej – oczekiwania vs rzeczywistość

Przez ostatnie lata przez moje ręce przeszły wszystkie T Urządzenia, jakie T-Mobile wprowadziło do swojej oferty. I muszę stwierdzić, że super jest móc obserwować ich rozwój, bo od pierwszego T Phone’a, który dostał ode mnie zawrotną notę 5,5/10, do tegorocznego tabletu (na temat T Phone 3 napisałam osobne pierwsze wrażenia) przeskok widoczny jest gołym okiem.

No bo jak słyszycie, że operator sieci komórkowej wypuścił na rynek tablet, to co myślicie? Tani, mający niewiele sensu, skierowany do najmniej wymagającego klienta – słowem: masówka.

W przypadku T Tablet 2 magentowy operator naprawdę się postarał.

T Tablet 2 (2025) to nie jest zwykły tablet

Przyznaję, że gdy pierwszy raz, kilka miesięcy temu, dotarły do mnie plotki, że przy tworzeniu nowego T Tabletu palce ma maczać TCL, pozostałam niewzruszona. Moje nadzieje na coś interesującego wzbudziły jednak testy TCL Nxtpaper 11 Plus, który ma coś, co go na tle konkurencji wyróżnia – ekran. Wtedy olśniło mnie, że ta wspomniana współpraca może opierać się właśnie na tym rozwiązaniu. Nie chciało mi się jednak w to wierzyć. Tymczasem… powinnam była dać wiarę moim przypuszczeniom.

Oto bowiem najnowszy T Tablet 2 został wyposażony w wyświetlacz wykonany w technologii TCL NXTPAPER. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że pozwala przełączać się pomiędzy trzema widokami:

standardowym (wysoka rozdzielczość, jasne kolory),

tryb Colour Paper (miękki, kolorowy papier o niskim nasyceniu),

tryb Ink Paper (przeznaczony do czytania, czarny tusza na białym papierze).

A zatem nie jest to tradycyjny, błyszczący ekran, i już za samo to ode mnie leci ogromny plus dla tego sprzętu. Korzystanie z niego dzięki temu jest dużo przyjemniejsze, choć… podobnie, jak w przypadku poprzednika, tu też przydałaby się wyższa jasność maksymalna.

W celu uzupełnienia informacji wypadałoby jeszcze dodać, że zastosowany ekran ma przekątną 10,1”, rozdzielczość 1920×1200 pikseli i częstotliwość odświeżania 60 Hz (tu jednak szkoda, że nie 90 Hz).

Tego też się nie spodziewałam

Skonfigurowałam tablet, a tam moim oczom ukazał się widok dwóch kart SIM na górnej belce systemowej. Hej, to, że ten tablet będzie obsługiwał 5G, to nie była wielka niespodzianka, bo sprzedawanie w ofercie operatora tabletu bez modemu to byłby wielki strzał w kolano (zresztą, poprzednik też miał 5G). Ale że jest tu też, jak się okazało, eSIM – to było dla mnie spore, pozytywne zaskoczenie. Zresztą, nie pierwsze i nie ostatnie.

Kolejnym był moment, w którym okazało się, że T Tablet 2 spełnia normę odporności IP54, co oznacza, że jest odporny na delikatne zachlapania. Mając w pamięci jego cenę (którą Wy też zaraz poznacie) – można się zdziwić.

Co jeszcze ciekawsze, tablet obsługuje dedykowany rysik T-Pen i ma jacka audio 3.5 mm oraz slot kart microSD. Może liczyć na 3 duże aktualizacje systemu Android (startuje z poziomu Androida 15 prosto z pudełka) i 5 lat aktualizacji zabezpieczeń – przez pierwsze trzy lata co miesiąc, później kwartalnie.

Asystent AI i Perplexity Pro na 18 miesięcy gratis

To, że T-Mobile blisko współpracuje z Perplexity, wiemy nie od dziś. To właśnie ten operator dawał darmowy dostęp na rok dla swoich użytkowników w ramach Magenta Moments (zresztą, sama skorzystałam). Ale w przypadku nowych urządzeń integracja poszła o krok dalej.

Podczas pierwszego uruchomienia tabletu jesteśmy prowadzeni przez konfigurację Perplexity Pro, do którego dostęp otrzymujemy za darmo na 18 miesięcy – kod do aktywacji dostępu znajduje się w pudełku z urządzeniem. To jednak tylko rozszerzenie dostępnego w tablecie zaimplementowanego asystenta.

Bez wspomnianej licencji (czy też po jej wygaśnięciu) wciąż mamy dostęp do asystenta, uruchamianego dwukrotnym kliknięciem przycisku zasilania lub naciśnięciem magentowego przycisku znajdującego się w dolnej środkowej części ekranu blokady.

Specyfikacja T Tablet 2 (2025):

ekran TCL NXTPAPER o przekątnej 10,1”, rozdzielczości 1920×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz,

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity MT8755,

6 GB RAM,

128 GB pamięci wewnętrznej,

Android 15,

aparat 8 Mpix,

aparat przedni 8 Mpix,

5G (nanoSIM + eSIM),

GPS,

Bluetooth,

WiFi 5,

slot kart microSD,

USB typu C,

3.5 mm jack audio,

akumulator o pojemności 6000 mAh z ładowaniem 25 W.

wymiary: 240,2 x 156,2 x 8,5 mm,

waga: 490 g,

IP54.

Cena T Tablet 2 (2025) w Polsce

T Tablet 2 jest dostępny w sprzedaży oczywiście wyłącznie w sieci T-Mobile. Można go kupić bez abonamentu w ramach jednorazowej opłaty, wynoszącej 1209 złotych za sam tablet lub 1379 złotych za tablet w zestawie z etui i rysikiem.

Największe zainteresowanie prawdopodobnie jednak wzbudzi T Tablet 2 w ramach oferty abonamentowej. Jak informuje T-Mobile:

T Tablet 2 dostępny będzie już od 1 zł dla klientów, którzy posiadają inną usługę w T-Mobile, w ofercie z nielimitowanym internetem 5G Bardziej od 70zł/mies. z rabatami (ceny abonamentu uwzględniają rabat: 5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za obsługę elektroniczną). Urządzenie można kupić również w tej samej ofercie w zestawie z etui i rysikiem przy jednorazowej opłacie 179 zł w ofercie z nielimitowanym internetem.

Materiał powstał przy współpracy z T-Mobile Polska z okazji premiery nowych urządzeń marki w ofercie

TEN WPIS POWINIEN CIĘ ZAINTERESOWAĆ