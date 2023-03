Polski, piracki serwis z filmami został zamknięty. Właściciela zgarnęła policja

Wydawałoby się, że w dobie serwisów streamingowych, piractwo internetowe jest w Polsce w odwrocie. Cóż, jest – ale o ten odwrót musieli ostatnio zadbać policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zalukaj.vip znika z sieci

Niektórzy bez problemu rozpoznali nazwę powyższego serwisu, oferującego możliwość oglądania filmów i seriali, oczywiście z jednoczesnym łamaniem praw autorskich. Jeśli należymy do grona osób, które nie miały z nim do czynienia, to bardzo dobrze. Piractwa się nie wspiera.

Tak czy siak, warto wiedzieć, że dwaj mężczyźni prowadzący portal zalukaj.vip, zostali ujęci przez policję. Jeden z nich został aresztowany jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, przez funkcjonariuszy CBZC z Gorzowa Wielkopolskiego. 28-letni mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim. Identyczny paragraf stanowił podstawę zatrzymania drugiego z mężczyzn w Zielonej Górze, już w styczniu bieżącego roku. Dodatkowo 33-latkowi przedstawiono zarzut oszustwa.

Zalukaj.vip był jednym z największych serwisów pirackich rozpowszechniających filmy i seriale. Jego działalność była oparta wyłącznie na bezprawnym rozpowszechnianiu treści audiowizualnych. Skutkowało to ogromnymi stratami finansowymi po stronie podmiotów oferujących legalny dostęp do filmów i seriali w Polsce i nie tylko. Piotr Wójtów z Sekcji do walki z Piractwem w CANAL+ Polska, członek Stowarzyszenia Sygnał zrzeszającego nadawców i dystrybutorów treści wideo w walce z piractwem

Trzy lata działalności

Zalukaj.vip nielegalnie dystrybuowało spiracone filmy i seriale od lutego 2020 roku. Przez trzy lata łączna suma szkód powstałych w ten sposób została oszacowana na kilka milionów złotych. Wystarczająco dużo, żeby obaj mężczyźni nie wypłacili się z odszkodowań do końca życia.

W tym momencie, próba przejścia na stronę zalukaj.vip kończy się ślepą uliczką lub wyświetleniem podobnego panelu do poniższego. Nie ma śladu po setkach materiałów filmowych dostępnych nielegalnie i za darmo.

(fot. Natalia / OIOT.pl)

Jeśli mamy ochotę oglądać wysokiej jakości filmy i seriale, nie musimy korzystać z serwisów o wątpliwej renomie. Można na przykład skorzystać z miesięcznego darmowego dostępu do Apple TV+. Wystarczy odrobina chęci.