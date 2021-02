Potwierdzone: zakupy z Amazon będzie można odbierać w Paczkomatach InPost

Paczkomaty to szalenie wygodna metoda odbioru przesyłek, ponieważ można to zrobić w dogodnym dla siebie momencie, o każdej porze dnia i nocy. Klienci chętnie z tego korzystają, więc z pewnością ucieszy ich informacja, że wkrótce będą mogli odebrać z nich również zakupy z Amazon.

Paczkomaty InPost na dobre wpisały się w polski krajobraz

Dziś nietrudno natknąć się na Paczkomat InPostu. W mieście są one umieszczone wszędzie tam, gdzie przewija się więcej osób, ale coraz częściej spotkać je można również w mniejszych miejscowościach. Liczba maszyn bardzo szybko się powiększa – we wrześniu 2020 roku uruchomiono 8000, a niedługo później, na początku grudnia zeszłego roku było ich już 10000.

Prawdopodobnie ogromnie do wzrostu ich popularności przyczyniła się współpraca Allegro z InPostem i dodanie tej metody dostawy do programu Allegro Smart! Dzięki niemu klient nie płaci nic za dostarczenie swoich zakupów (o wartości co najmniej 40 złotych od jednego sprzedawcy) do Paczkomatów.

Paczkomat (fot. InPost)

W paczkomatach będzie można też odbierać zakupy z Amazon

Oczywiście Paczkomaty obsługują nie tylko przesyłki z Allegro, bo z innych sklepów internetowych również. Ponadto mogą z nich korzystać także klienci indywidualni, co stanowi atrakcyjną alternatywę dla usług Poczty Polskiej czy innych firm kurierskich.

Wkrótce Paczkomaty zapełnią się też przesyłkami z Amazon. Rafał Brzóska, prezes InPostu, oficjalnie poinformował o podpisaniu umowy ze znaną na całym świecie platformą e-commerce, która w Polsce będzie rywalizować przede wszystkim z Allegro. Współpraca ma trwać przez pięć lat, ale niewykluczone, że zostanie przedłużona, aczkolwiek to na razie dość odległa przyszłość. Co ciekawe, pierwsze (nieoficjalne) informacje na ten temat pojawiły się już w listopadzie 2020 roku.

W ramach przywoływanej umowy InPost zobowiązał się dostarczać przesyłki z Amazon za pośrednictwem swoich Paczkomatów oraz kurierów na terenie całej Polski. Nie wiadomo jednak, czy będzie ekskluzywnym partnerem dla tej platformy, która wkrótce oficjalnie rozpocznie działalność w Polsce, czy tylko jednym z wielu. Bardziej prawdopodobny wydaje się jednak ten drugi scenariusz.