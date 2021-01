Niewątpliwie najpopularniejszym operatorem automatów paczkowych jest InPost. Nazwa „Paczkomaty” często jest używana jako synonim maszyn do samodzielnego odbierania przesyłek, podobnie jak pampersy czy adidasy w swoich kategoriach. Na rynku mogą się pojawić kolejne, tym razem sygnowane logo PKN Orlen. Ponadto firma chce też rozwijać usługi kurierskie.

Automaty paczkowe to jedno z największych osiągnięć ludzkości w XXI wieku

Wraz z rozwojem segmentu e-commerce, pojawiła się potrzeba rozwoju systemu dystrybucji zamówionych przez internet towarów. Dostawa przez listonosza czy kuriera nie zawsze jest najlepszą metodą dostarczenia produktu, bo ileż to razy zdarzyło się Wam, że akurat nie było Was w domu i musieliście po szkole czy pracy iść specjalnie na pocztę lub – co gorsza – do mocno oddalonego od Waszego miejsca zamieszkania punktu odbioru paczek?

Paczkomaty spadły klientom z nieba i zrewolucjonizowały sposób dostarczania paczek, bo w takiej sytuacji to oni decydują, kiedy, gdzie i o której godzinie odbiorą swoją przesyłkę. Tym bardziej, że maszyny w większości dostępne są przez 24 godziny na dobę, więc można do nich podjeść w dogodnym dla siebie momencie.

Paczkomat (fot. InPost)

Paczkomaty bezapelacyjnie okazały się ogromnym sukcesem (dziś na terenie całej Polski stoi ich ponad 10 tysięcy), ale nie są jedynymi automatami paczkowymi. Swoje maszyny stawiają też inne firmy (na przykład Poczta Polska), choć faktem jest, że nie ma ich aż tyle, ile tych InPostu.

PKN Orlen chce mieć własną sieć automatów paczkowych i będzie rozwijać usługi kurierskie

Ostatnio dość dużo dzieje się w temacie automatów paczkowych, ponieważ swoją sieć tych maszyn w Polsce planuje stworzyć Alibaba, a także Allegro (które już ściśle współpracuje z InPostem, ale najwyraźniej nie chce się do niego ograniczać). Teraz okazuje się, że podobne zamiary ma również PKN Orlen.

W rozmowie z rp.pl, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, zapowiedział, że w planach jest stworzenie własnej sieci automatów paczkowych oraz rozwinięcie usług kurierskich. Zamiary są ambitne, ponieważ w ciągu dwóch najbliższych lat pojawią się dwa tysiące maszyn, z których będzie można samodzielnie odbierać przesyłki. Jednocześnie, wykorzystując ponad 3 tysiące punktów sprzedaży, firma rozwinie też usługi kurierskie.

fot. PKN Orlen

Już teraz PKN Orlen jest jedną z opcji odbioru w punkcie, z której można korzystać na przykład podczas zakupów na Allegro. Postawienie automatów paczkowych z pewnością pomoże zwiększyć liczbę obsługiwanych przesyłek, a jednocześnie może też sprzedaż, bo niewykluczone, że przy okazji ktoś wpadnie na stację po hot-doga lub/i kawę bądź jeszcze coś innego.

Na razie nie wiadomo, jaki cennik usług przygotuje PKN Orlen, ale z pewnością będzie on konkurencyjny, bo na rynku automatów paczkowych robi się coraz tłoczniej i trzeba walczyć o klienta.