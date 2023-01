Przetestuj Company of Heroes 3 za darmo

Już tylko nieco ponad miesiąc został do premiery Company of Heroes 3, więc producenci zdecydowali się na wypuszczenie darmowych testów, w ramach których każdy chętny będzie mógł sprawdzić grę. Co trzeba zrobić, żeby się do nich zapisać?

Company of Heroes 3 coraz bliżej

Długo wyczekiwane przez fanów Company of Heroes 3 zbliża się wielkimi krokami. Gra zadebiutuje już 23 lutego 2023 roku. Strategia czasu rzeczywistego, która poprzednimi dwoma odsłona zdążyła zebrać sobie sporą społeczność graczy, jest niesamowicie wyczekiwana przez osoby lubiące RTS-y. Rozgrywka zapowiada się dość ciekawie, a sama produkcja prawdopodobnie chce rzucić wyzwanie bardzo popularnemu Hearts of Iron IV.

Na początku Company of Heroes 3 wyjdzie jedynie na PC, a nieco później trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Z powodu zbliżającej się premiery na komputery osobiste, deweloperzy zdecydowali się na przygotowanie dedykowanych tej platformie testów dla graczy.

Jak można się na nie zapisać? To akurat jest dość proste!

Przetestuj Company of Heroes 3 w trybie multi

Podczas testów producenci Company of Heroes 3 chcą oddać w ręce graczy tryb multiplayer. Co dokładnie będą zawierały testy? Tego na ten moment nie wiemy, ale otrzymaliśmy informację, że rozpoczną się już jutro, w środę 11.01.2023.

Do kiedy potrwają? Takich informacji także nie udostępniono na ten moment, ale raczej nie będą to jednodniowe testy!

Aby się do nich dostać wystarczy przejść na stronę Steam, zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć przycisk „Poproś o dostęp”. Nic więcej nie musisz robić, żeby uzyskać możliwość zagrania przedpremierowo w Company of Heroes 3.

Testy będą skierowane nie tylko do osób posiadających preorder tej produkcji – spróbować może każdy zainteresowany gracz. To prawdopodobnie ma być także forma promocji tego tytułu, którego premiera za nieco ponad miesiąc.

CoH3 w przedsprzedaży w podstawowej wersji na Steam kosztuje 239 złotych, a jego edycja Digital Premium to wydatek rzędu 319 złotych.