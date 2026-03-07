Niedrogi i niepozorny. Taki smartfon to rzadki widok

Smartfon towarzyszy nam wszędzie – czy to na kanapie, czy na dworze. Rzadko zastanawiamy się czy w zależności od scenariusza powinien on działać inaczej. Z pomocą sztucznej inteligencji ten smartfon może wyręczyć właściciela w takim zadaniu.

Specyfikacja smartfona Realme C83 5G

Ten smartfon to budżetowiec pełną gębą. Najbardziej świadczy o tym fakt, że zastosowano w nim ekran w technologii LCD o rozdzielczości HD+. Przekątna panelu wynosi 6,8 cala i oferuje maksymalną częstotliwość odświeżania rzędu 144 Hz i próbkowanie dotyku na poziomie 180 Hz. Pracą telefonu zarządza układ mobilny MediaTek Dimensity 6300 z pomocą maksymalnie 6 GB RAM-u z opcją wirtualnego rozszerzenia do 12 GB. Do dyspozycji użytkownika oddano 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie eMMC 5.1. Na szczęście można zwiększyć ilość miejsca na dane do 2 TB za pomocą kart microSD.

Na tył i przód urządzenia zarezerwowano po jednym aparacie, kolejno z sensroem 13 Mpix i 5 Mpix. W kwestiach audio producent zdecydował się na montaż jednego głośnika oraz gniazda minijack 3,5 mm. W kwestii łączności użytkownik może liczyć na 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 czy GPS. Całość pracuje pod kontrolą Andoida 16 z nakładką Realme UI 6.0. Za czas pracy odopwiada akumulator o pojemności 7000 mAh z możliwością ładowania o mocy 15 W.

Budżetowy smartfon, który lubi świeże powietrze

Choć bryła Realme C83 sugeruje, że jest to zwyczajny, niedrogi smartfon, producent postarał się, aby zaoferować coś więcej. Obudowa oferuje więc nie tylko wodo- i pyłoszczelność na poziomie IP64, ale została też zaprojektowana zgodnie z autorskim systemem ArmorShell, co umożliwiło konstrukcji zdobycie certyfikacji MIL-STD 810H w zakresie odporności na wstrząsy.

Ciekawszy wydaje mi się jednak fakt, że Realme C83 oferuje „AI Outdoor Mode”. Według producenta jest to inteligentna funkcja optymalizująca urządzenie pod kątem przebywania na świeżym powietrzu. Sztuczna inteligencja podkręca wtedy SoC, zwiększa moc głośnika, poprawia responsywność sieci i podbija jasność ekranu tak, aby przy dużym nasłonecznieniu i w ciągłym ruchu smartfon pozostawał użyteczny i responsywny.

Urządzenie przygotowano w dwóch kolorach – fioletowym i ciemno-zielonym. Relme C83 póki co zadebiutował w Indiach i jego ceny zaczynają się od 13499 rupii (~540 złotych) za wariant z 4 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dane po 17499 (~700 złotych) za opcję 6 GB + 128 GB.

Modele z serii C są dostępne w Polsce więc nie można wykluczyć, że C83 zawita również i na nasze półki sklepowe.