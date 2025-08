Z T-Mobile nie będziesz się nudzić przez resztę wakacji

Brak planów na drugą połowę wakacji? T-Mobile przygotowało zestaw promocji, które pozwolą taniej odwiedzić ciekawe miejsca w Polsce. Poznaliśmy też odświeżoną ofertę dla firm.

Bilety w niższych cenach w T-Mobile

T-Mobile ostatnio wprowadza nietypowe, ale atrakcyjne promocje. Warto wspomnieć chociażby o Perplexity Pro na rok za darmo czy dwóch posiłkach w cenie jednego w wybranych restauracjach. Natomiast nowa oferta powinna spodobać się tym, którzy chcą w najbliższym czasie wyrwać się z domu i odwiedzić – przykładowo – park rozrywki.

W ramach programu Magenta Moments można zdobyć 3 całodniowe bilety w cenie 2 i darmowy parking w Majaland. To świetne miejsce na wycieczkę dla całej rodziny – park rozrywki przenosi odwiedzających w świat Pszczółki Mai, a także można w nim zobaczyć postacie znane ze SpongeBob, Smerfów czy Psiego Patrolu.

W celu skorzystania z promocji należy w zakładce Moments w aplikacji Mój T-Mobile odblokować ofertę za 100 Serc, a następnie kliknąć na przycisk Chcę zrealizować teraz. Użytkownik zostanie wówczas przeniesiony na dedykowaną stronę parku, gdzie będzie mógł wybrać interesującą go lokalizację i wysłać potwierdzenie.

Atrakcji od T-Mobile jest więcej

Do 31 sierpnia klienci T-Mobile mogą skorzystać z promocyjnych ofert na bilety do wielu różnych miejsc, nie tylko do Majalandu. Wśród tych lokalizacji mamy: Julinek Park, Digiloo, Inca Play czy Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, a także Aquapark Fala, tory gokartowe Pole Position oraz JuraPark dla miłośników prehistorycznych gadów. Do tego dochodzi Kosmiczne Ranczo, bilety na Farmę Iluzji i Festiwal Iluzji oraz promocja na wejściówki na pokaz Monster Truck.

Skorzystanie z danej promocji jest równie proste, jak w przypadku biletów do Majaland. Oferty dostępne są w zakładce Moments w aplikacji Mój T-Mobile. Należy wiedzieć, że przed złożeniem zamówienia użytkownik musi poinformować pracownika placówki o chęci skorzystania z oferty, a następnie okazać kod.

Zmiany w Magenta Biznes. Na co mogą liczyć firmy?

T-Mobile ogłosiło odświeżoną ofertę dla klientów biznesowych z sektora MŚP. Obowiązuje ona od 5 sierpnia 2025 roku, a jej najważniejsze punkty to:

internet od 150 Mb/s,

Ochrona Biznesu M za 0 złotych – nowość w pakiecie MagentaBiznes VIP, zapewniająca bezpieczeństwo cyfrowe przez cały okres trwania umowy,

300 złotych zniżki na urządzenia – oferta na bogate portfolio urządzeń w ramach pakietów MagentaBiznes VIP oraz L,

50 złotych + VAT/mies. przez 12 miesięcy – promocja na pakiet Magenta Biznes ze światłowodem w atrakcyjnej cenie.

Warto dodać, że w podstawowej ofercie Magenta Biznes S z Internetem Mobilnym 5G miesięczny pakiet danych wynosi 40 GB, a przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy klient otrzymuje dodatkowo bezpłatnie 10 GB. Pakiet ten jest współdzielony pomiędzy wszystkie karty w ramach jednej oferty Magenta Biznes. Prędkość internetu w ofercie Magenta Biznes S wynosi 150 Mb/s.

Z kolei w ofercie Magenta Biznes M nie ma limitu danych, a maksymalna prędkość, z jaką można pobierać dane, to 150 Mb/s. W przypadku Magenta Biznes L klient otrzymuje wyższą prędkość internetu – do 300 Mb/s, natomiast Magenta Biznes VIP to już możliwość wykorzystania potencjału sieci 5G Bardziej – prędkość nawet ponad 1 Gb/s.

Prędkość internetu w abonamencie komórkowym (na karcie do telefonu) w ramach oferty Magenta Biznes również wynosi teraz do 150 Mb/s. Ponadto klienci mają możliwość zwiększenia prędkości w taryfie L do 300 Mb/s za kwotę 10 złotych + VAT/mies. Dla VIP-ów przygotowano pakiet, który pozwala podnieść prędkość ze 150 Mb/s do 300 Mb/s za 10 złotych + VAT/mies. lub do 600 Mb/s za 15 złotych + VAT/mies., a także można skorzystać z oferty bez limitu prędkości za 20 złotych + VAT/mies.

Wspomniana wcześniej oferta na internet światłowodowy na okres 12 miesięcy za 50 złotych + VAT/mies. składa się z trzech opcji – prędkość do 300, 600 i 900 Mb/s. Następnie, po roku, opłata wzrasta, odpowiednio, do 85, 105 i 140 złotych + VAT/mies.

Należy jeszcze dodać, że klient – niezależnie od wybranej oferty – ma możliwość dokupienia do 28 kart dodatkowych w ramach jednej oferty Magenta Biznes. Dodatkowy abonament za 40 złotych miesięcznie + VAT to nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet z prędkością do 150 Mb/s. Opcja dla bardziej wymagających, czyli prędkości do 300 Mb/s, wiąże się z wydatkiem 50 złotych miesięcznie + VAT, a do tego dochodzi jednorazowa zniżka w wysokości 400 złotych na zakup sprzętu.