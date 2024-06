Samsung chce robić bezpieczniejsze smartfony niż Apple

Zabezpieczenia smartfona są równie ważne jak jego możliwości fotograficzne czy osiągi w grach mobilnych. Jeden z najlepszych systemów, Face ID, możemy spotkać w iPhone’ach. Samsung chce jednak przelicytować Apple.

Tradycyjne zabezpieczenia vs Face ID

Rozpoznawanie twarzy to, obok PIN-u i odcisku palca, jeden z najczęściej używanych obecnie sposobów na zabezpieczenie smartfona przed odblokowaniem przez nieuprawnione osoby. W budżetowych urządzeniach całość opiera się na porównywaniu tego, co widzi przedni aparat z zapisaną grafiką w bazie. Najczęściej smartfony nie dają się nabrać na podobnego do nas brata czy zdjęcie z dowodu osobistego. Mimo to na większości urządzeń z Androidem najlepiej jest pozostać przy skanerze linii papilarnych.

Szeroka kapsułka u góry ekranu w nowych iPhone’ach to nie tylko miejsce na aparat przedni, ale także przestrzeń przeznaczona dla czujników Face ID (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Face ID rozwijane przez Apple to inna para kaloszy. System, który zastąpił Touch ID w iPhonie X w 2017 roku, wykorzystuje trzy moduły – projektor punktowy, kamerę na podczerwień oraz oświetlacz podczerwony. Projektor punktowy wysyła tysiące kropek w świetle podczerwonym na naszą twarz, kamera tworzy z tego obraz, a oświetlacz poprawia precyzję technologii w warunkach słabego oświetlenia, rzucając dodatkowe światło podczerwone. Silnik neuronowy porównuje wynik z tym, co zostało zapisane w bazie i następnie autoryzuje dostęp użytkownika.

Samsung vs Apple

Według informatora Haizaku Ryouhei, Samsung pracuje nad PolarID – technologią autoryzacji za pomocą twarzy, która ma być lepsza od rozwiązania giganta z Cupertino. Póki co nie znamy szczegółów dotyczących tego, jak działa rozwiązanie, jednak autor twierdzi, że system działa lepiej niż Face ID, a nie wykorzystuje do tego żadnych dodatkowych czujników – jedyne, czego potrzebuje urządzenie, to odpowiednia przednia kamerka.

Ryouhei sugerował, że PolarID może pojawić się już w Samsungu Galaxy S25 Ultra, jednak do wpisu niedawno odniósł się inny informator – Sawyer Galox. Według jego wiedzy, Koreańczycy chcą jeszcze obniżyć koszty produkcji sensora ISOCELL Vizion 931, a system ma pojawić się dopiero w modelu Galaxy S26 Ultra.

Oczywiście Apple nie siedzi z założonymi rękami i nie czeka, aż konkurencja mu ucieknie. Na początku 2023 roku pojawiła się sugestia, że iPhone 16 Pro otrzyma Face ID, które uda się firmie upchnąć pod ekranem. Obecnie mówi się zakulisowo o iPhone’ach z serii 17, co pozwoliłoby gigantowi z Cupertino uprzedzić koreańską konkurencję. Zanim jednak będziemy w stanie faktycznie porównać nowe Face ID do PolarID, minie jeszcze trochę czasu. Póki co możemy jedynie korzystać z dostępnych rozwiązań.