Jeśli nie lubisz cyferek, to YouTube przygotował dla Ciebie nowe ustawienia jakości wideo

Coraz więcej użytkowników YouTube zgłasza, że w mobilnej aplikacji pojawiło się zmienione podejście do wyboru jakości wideo. W założeniach nowe ustawienia mają być bardziej zrozumiałe dla szerszego grona widzów, aczkolwiek mam spore wątpliwości w tej kwestii.

Wyższa jakość obrazu lub oszczędzanie danych

Momentami mam wrażenie, że firmy technologiczne szukają problemów w miejscach, w których ich nie ma, zamiast zająć się bardziej ważnymi sprawami. Dobrym przykładem są chociażby ostatnie zmiany w menu ustawień w Androidzie 12. Całość została zbytnio uproszczona.

Niestety, to nie jedyne dziwne posunięcie Google w ciągu ostatnich. Firma postanowiła jeszcze zabrać się za aplikację YouTube, co niekoniecznie się wszystkim spodoba.

Do teraz menu wyboru jakości wideo sprowadzało się do opcji „Automatyczna”, a także listy dostępnych rozdzielczości podanych w łatwo zrozumiałej formie, czyli konkretnych wartościach – 480p, 720p czy 1080p. Wątpię, aby takie rozwiązanie komukolwiek przeszkadzało, ale najwidoczniej Google ma w tej kwestii inne zdanie.

W nowym menu aplikacji YouTube, zamiast wspomnianych przed chwilą wartości, znajdziemy następujące opcje:

Automatyczna (zalecane) – działa na identycznej zasadzie jak wcześniejsza opcja o tej samej nazwie,

Wyższa jakość obrazu – ustawienie stara się dostarczyć możliwie jak najlepszy obraz,

Oszczędzanie danych – jak sama nazwa wskazuje priorytetem jest zmniejszenie zużycia danych,

Zaawansowane – pozwala wybrać konkretną rozdzielczość.

Niepotrzebne zamieszanie w aplikacji YouTube

Google słabo wyjaśnia, co konkretnie otrzymamy po wybraniu jednej z nowych opcji. Dowiadujemy się tylko, że pierwsza nastawiona jest na lepszą jakość, a druga na zmniejszenie zużycia danych.

Na szczęście z pomocą przychodzą zewnętrzne źródła. Według serwisu 9to5Google, prawdopodobnie “Wyższa jakość obrazu” to rozdzielczość 720p i wyższa, a “Oszczędzanie danych” to 480p lub mniejsza wartość, zależnie od tego, jakim połączeniem z internetem dysponujemy. Jeśli natomiast chcemy ręcznie wymusić konkretną rozdzielczość, to musimy już wykonać dodatkowe tapnięcie w ekran smartfona, aby przejść do wcześniejszego menu wyboru jakości wideo.

Obecnie mamy do czynienia z testami, chociaż prowadzonymi również na użytkownikach stabilnej wersji aplikacji YouTube na Androidzie i iOS. Nowe ustawienia włączane są po stronie serwera, ale zalecene jest posiadanie najnowszej aktualizacji.