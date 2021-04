Android 12 z odświeżonym wyglądem ustawień. Minimalizm nie wszystkim się spodoba

Testerzy mogą już pobrać Android 12 w wersji Developer Preview 3. Wśród wprowadzonych nowości znalazło się zmienione podejście do prezentowania ustawień.

Przesadny minimalizm

W przypadku popularnych języków wzornictwa, które stosuje się podczas projektowania oprogramowania, od dłuższego czasu widoczne jest nastawienie na zmniejszenie liczby elementów wyświetlanych na ekranie. Z jednej strony zazwyczaj zyskujemy większą czytelność i przejrzystość, ale czasami odbywa się to kosztem praktyczności.

Niestety wspomniany przed chwilą trend często stosowany jest ze zbytnią przesadą. Dotyczy to systemów operacyjnych i oprogramowania, zarówno tych mobilnych, jak i desktopowych. Na pierwszy rzut oka takie podejście może się podobać, ale mniej przyjemnie robi się w sytuacji, gdy chcemy odszukać konkretną funkcję.

Android 12 DP2 vs. DP3 (fot. Android Police)

Dobrym przykładem jest Android 12 Developer Preview 3, w którym Google zdecydowało się jeszcze bardziej uprościć sekcję ustawień. Nie miałbym nic przeciwko, aby minimalizm zawsze gościł w przypadku systemów infotainment w samochodach czy ogólnie oprogramowania dla kierowców. Tutaj celem powinno być jak najmniejsze rozproszenie użytkownika. Natomiast w przypadku smartfonów zbytnia przesada może mieć efekt inny niż oczekiwali twórcy.

Android 12 z odświeżonymi ustawieniami

Na zmieniony wygląd menu ustawień systemowych zwraca uwagę serwis Android Police. Wyraźnie widać, że całość została mocno uproszczona i może kojarzyć się z interfejsem znanym z nakładki Samsunga.

Niestety, wraz z minimalizmem, otrzymaliśmy brak wielu przydatnych etykiet, towarzyszących konkretnym pozycjom w menu ustawień. Dzięki nim mogliśmy dowiedzieć się, jakie opcje skrywa konkretna pozycja, a także poznać wybrane informacje bez wykonywania dodatkowych kliknięć – np. o zajętej pamięci w smartfonie.

Nowa sekcja akumulatora i pamięci (fot. Android Police)

Nie jest to jedyna wizualna zmiana, którą Google wprowadziło w najnowszej wersji testowej. Android 12 to także przebudowana sekcja akumulatora i pamięci w ustawieniach. Tutaj również postawiono na uproszenie interfejsu, aczkolwiek nie odbyło się to kosztem praktyczności. Na ekranie wyświetlanych jest po prostu mniej ikonek.

Aktualnie mamy do czynienia z fazą testów, więc niekoniecznie przedstawione zmiany znajdą się w finalnej wersji. Miejmy nadzieję, że Android 12 nie wykona kroku wstecz w kwestii ekranu ustawień. Nie zaglądamy do nich zbyt często, ale jak najbardziej są bardzo ważnym elementem całego systemu operacyjnego.