Modły wysłuchane. Teraz zmienisz nazwę swojego kanału YouTube niezależnie od konta Google

Nareszcie – co wydarzy się na YouTube, pozostanie na YouTube. Zmieniając nazwę swojego kanału w serwisie lub aktualizując swoje zdjęcie profilowe, nie będziemy wpływać na swoje główne konto Google.

Google z manią centralizacji serwisów i usług

Dla Google, do niedawna najlepiej byłoby, żebyśmy we wszystkich usługach i serwisach, mieli taką samą nazwę użytkownika i zdjęcie. To pozostałość po Google+, które od lat jest już martwe, ale do teraz decydowało o sposobie korzystania z YouTube przez filmowych twórców. Oczywiście nigdy nie było żadnych przeszkód, by stworzyć osobne konto Google dla jutubowego kanału i dowolnie zmieniać jego ustawienia. Jednak ci, którzy woleli pozostawić do siebie jeden kontakt przez pocztę Gmail, zawsze stali przed dylematem, jak być widocznym dla innych w sieci.

Reklama

Nic dziwnego, że możliwość zmiany nazwy w YouTube, niezależnie od nazwy konta Google, była jedną z najczęściej wspominanych opcji, której życzyliby sobie użytkownicy serwisu. Nareszcie, ten trud się opłacił, a Google się ugięło.

Zmiana nazwy kanału w YouTube zawsze dotąd skutkowała także zmianą nazwy konta Google

Zmienisz nazwę konta na YouTube, ale będą konsekwencje

Duże konta, zweryfikowane przez YouTube, muszą liczyć się z pewnym ograniczeniem, jeśli chodzi o szybką zmianę nazwy kanału – stracą znaczek konta zweryfikowanego. Jeśli więc ich administratorzy będą chcieli uzyskać poprzedni status, to będą zmuszeni złożyć ponowny wniosek o jego przydzielenie.

Nowa funkcja zmiany nazwy kanału i grafiki profilowej powinna być lada moment dostępna dla wszystkich twórców – zarówno posiadaczy kont osobistych, jak i osób zarządzających kanałami firmowymi.

By poczynić zmiany, przechodzimy do YouTube Studio, gdzie z bocznej listy wybieramy zakładkę „Dostosowywanie”. Tam w sekcjach „Podstawowe informacje” oraz „Marka” będzie można zmodyfikować odpowiednie dane.