Aplikacja YouTube wreszcie z funkcją odtwarzania w pętli. Testy już trwają

W końcu nie trzeba będzie kombinować, aby w aplikacji YouTube bez przerwy słuchać ulubioną piosenkę. Użytkownicy zyskają bowiem dostęp do wyczekiwanej funkcji.

Jak odtwarzać wideo w pętli w mobilnej aplikacji YouTube?

W związku z tym, że YouTube zapewnia dostęp do ogromnej biblioteki muzyki, także do utworów, których nie znajdziemy w Spotify czy Apple Music, to często wykorzystywany jest jako odtwarzacz muzyki. Niestety, mobilna aplikacja ma w tym obszarze spore braki.

Nie można chociażby włączyć odtwarzania w pętli. Oznacza to, że ciągłe słuchanie utworu, który przykładowo wyjątkowo przypadł nam do gustu, jest dość problematyczne. Istnieją jednak nieoficjalne obejścia tego problemu.

Drugi sposób na obejście problemu (fot. Tabletowo.pl)

Pierwszy sposób to utworzenie playlisty z konkretnym materiałem. Taką playlistę, nawet jeśli znajduje się w niej jeden filmik, możemy odtwarzać w pętli. Druga metoda sprowadza się do wejścia na YouTube przez przeglądarkę internetową, wymuszenia widoku desktopowego, a następnie kliknięcia na odtwarzany film i wybrania z menu kontekstowego opcji „Odtwarzaj w pętli”.

Opisane metody nie są zbyt wygodne, a także niepotrzebnie zmuszają do wykonania dodatkowych tapnięć w ekran smartfona. Na szczęście wkrótce będziemy mogli o nich zapomnieć. Google szykuje się do wdrożenia długo wyczekiwanej funkcji.

Aplikacja YouTube z funkcją odtwarzania w pętli

Jeszcze w marcu w kodzie aplikacji pojawiły się wzmianki, które zapowiadały wprowadzenie możliwości odtwarzania w pętli. Należy jednak zaznaczyć, że mieliśmy wówczas do czynienia z bardzo wczesnymi pracami.

(fot. Android Police)

Natomiast teraz, jak zwraca uwagę serwis Android Police, wyczekiwana funkcja zaczyna pojawiać się u wybranych użytkowników. Dostępna jest w tym samym menu, w którym wybieramy chociażby jakość odtwarzanego materiału.

Mimo iż w ciągu ostatnich dni przybywa zgłoszeń o dostępności odtwarzania w pętli w mobilnej aplikacji, to nadal mamy do czynienia z testami. Co prawda na znacznie większej grupie użytkowników niż dotychczas, ale wciąż nie wszyscy widzą nowy przycisk w menu.

Docelowo funkcja będzie dostępna w aplikacji YouTube na Androida i iOS, ale aktualnie testy prowadzone są głównie na pierwszej z ww. platform. Trudno wskazać, kiedy rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym. Zauważone zmiany sugerują jednak, że nie będziemy musieli długo czekać.