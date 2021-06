YouTube zmieni wszystkie starsze niepubliczne filmy na prywatne. Oto, jak temu zapobiec

Jeśli na koncie na YouTube masz starsze filmy z ustawieniem „niepubliczny”, to niebawem zostaną automatycznie zmienione na prywatne. Na szczęście, wystarczy wykonać tylko kilka kliknięć, aby tego uniknąć.

Google wprowadza zmiany dla starszych filmów

Firma z Mountain View oficjalnie poinformowała, że od 23 lipca 2021 roku starsze treści niepubliczne staną się prywatne. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostały przesłane na YouTube przed 1 stycznia 2017 roku.

Skąd taka zmiana? Google wyjaśnia, że w 2017 roku został zaktualizowany system generujący nowe linki do filmów niepublicznych. Celem aktualizacji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, tak aby linki do takich materiałów stały się jeszcze trudniejsze do znalezienia przez osoby, którym nie zostały udostępnione.

W związku z powyższym, materiały przesłane przed aktualizacją wkrótce zostaną zmienione na prywatne. Należy mieć na uwadze, że mamy do czynienia ze sporymi zmianami, które sprawią, że:

osoby, które miały link do niepublicznego filmu nie będą mogły go już obejrzeć,

materiały umieszczone w aplikacjach i witrynach przestaną działać,

komentarze dodane przez widzów w czasie, gdy film był niepubliczny, nie będą już dostępne, gdy film stanie się prywatny. Nie zostaną jednak usunięte – powrócą, gdy film ponownie stanie się niepubliczny.

Jak poradzić sobie ze zmianami na YouTube?

Użytkownik może zachować obecny stan filmów niepublicznych. W tym celu wystarczy wypełnić specjalnie przygotowany formularz, ale musimy pamiętać, że dostępny on będzie do 23 lipca 2021 roku. Warto się więc pospieszyć. Należy jednak zaznaczyć, że wypełnienie formularza wiąże się z nieskorzystaniem ze zmian wprowadzonych we wspomnianej wcześniej aktualizacji bezpieczeństwa.

Google proponuje również ustawienie filmu jako publiczny. Wówczas jednak każdy użytkownik YouTube będzie miał do niego łatwy dostęp, co niekoniecznie jest pożądanym efektem.

Ostatnia metoda sprowadza się do ponownego przesłania starszych filmów z ustawieniem „niepubliczny”, ale wiąże się to z usunięciem wielu danych (m.in. liczba wyświetleń), a także koniecznością zaktualizowania linków m.in. na stronach internetowych.