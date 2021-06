YouTube testuje sekcję komentarzy w trybie pełnoekranowym

Google zastanawia się nad zmianami w trybie pełnoekranowym na YouTube. W wersji testowej aplikacja na Androida pozwala w trakcie oglądania filmu na pełnym ekranie wyświetlić załączone przez użytkowników komentarze, co do tej pory nie było możliwe na smartfonie.

Nowości na YouTube

Po konferencji Google I/O 2021 w internecie zaczęło pojawiać się sporo ciekawych informacji na temat zmian w aplikacjach i usługach giganta z Mountain View. Wygląda na to, że samo kilkudniowe wydarzenie nie wystarczyło, aby wspomnieć o wszystkich nowościach, jakie ma w zanadrzu Google.

Jednym z najważniejszych elementów konferencji była prezentacji Androida 12 (fot. Google)

Sporo uwagi zaczęło poświęcać się najpopularniejszemu serwisowi do wyświetlania wideo, czyli YouTube. Długo wyczekiwana funkcja pozwalająca zapętlać odsłuchiwane utwory czy oglądane filmy już niedługo może trafić do wszystkich użytkowników platformy. Pomimo rosnącej popularności odnogi serwisu skupiającej się przede wszystkim na muzyce, czyli YouTube Music, Google ma także w zanadrzu garść zmian, które powinny przypaść do gustu osobom słuchającym utwory w podstawowej aplikacji.

Komentarze w aplikacji YouTube również w trybie pełnoekranowym

Bez zapowiedzi pojawiła się też zmiana w trybie pełnoekranowym w aplikacji YouTube na Androidzie. Gigant z Mountain View wprowadził funkcję, która pozwala wyświetlać komentarze nawet w trakcie oglądania zmaksymalizowanego wideo na smartfonie.

YouTube inteligentnie przeskaluje wideo, żeby wyświetlana sekcja nie zasłoniła odtwarzanego filmu, ale jednocześnie pozwalała też wygodnie przeglądać i reagować na komentarze innych użytkowników. Jej zamknięcie odbywa się poprzez naciśnięcie krzyżyka lub muśnięcie placem w odpowiednim kierunku.

Google aktualnie jest na etapie testowania omawianej funkcji. Jeśli firma zobaczy, że nowość spodobała się użytkownikom i nie zostaną znalezione poważne błędy w jej funkcjonowaniu, wtedy powinna zostać wprowadzona na stałe do głównej aplikacji. W tym momencie z funkcji może cieszyć się ograniczona liczba osób, która znalazła się w wybranym przez giganta z Mountain View gronie uprzywilejowanych.

Dajcie znać, czy nowa funkcja działa także u Was!