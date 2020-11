Xiaomi rośnie w siłę i bije kolejne rekordy. Te liczby robią wrażenie

Podczas gdy niektóre firmy walczą o przetrwanie, Xiaomi otwiera szampana. Oczywiście tylko w przenośni, jednak faktem jest, że firma ma powody do świętowania, bowiem odnotowała rekordowe wyniki w wielu obszarach działalności w trzecim kwartale 2020 roku.

Ten rok jest wyjątkowo trudny dla większości firm – nie mogą mieć pewności, co przyniesie przyszłość, nawet najbliższe tygodnie. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, Xiaomi udało się odnotować rekordowe wyniki finansowe i wiele sukcesów w różnych obszarach działalności.

Wyniki finansowe Xiaomi za trzeci kwartał 2020 roku

Xiaomi podaje, że całkowite przychody za trzeci kwartał 2020 roku wyniosły 72,2 mln juanów i były wyższe aż o 34,5% niż w analogicznym okresie rok temu. Co więcej, skorygowany zysk netto w Q3 2020 zamknął się w kwocie 4,1 mln RMB i tutaj także odnotowano wzrost rok do roku, o 18,9%. To wszystko, pomimo wciąż trwającej, globalnej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19, która wywołała kryzys finansowy w wielu gospodarstwach domowych.

Warto tu dodać, że przychody Xiaomi z rynków zagranicznych w trzecim kwartale 2020 roku wzrosły do 39,8 mld RMB (wzrost o 52,1% r/r) i stanowiły 55,1% całkowitych przychodów firmy w tym okresie.

Jeśli natomiast chodzi o przychody z samego sektora smartfonów, który najbardziej nas interesuje, to te w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły one 47,6 mln RMB i były wyższe o – uwaga – zawrotne 47,5% (rok do roku)! Jednocześnie Xiaomi dostarczyło na rynek w tym okresie 46,6 mln sztuk smartfonów, czyli więcej o 45,3% niż w Q3 2019.

Producent pochwalił się również, że do 30 września 2020 roku nawiązał współpracę z ponad 50 operatorami telekomunikacyjnymi obejmującymi ponad 100 sieci w 50 krajach.

Ciekawostką też jest, że na koniec września 2020 roku liczba aktywnych użytkowników MIUI w ujęciu miesięcznym sięgnęła 368,2 mln, z czego w samych Chinach kontynentalnych 109,4 mln (większość jest więc rozsiana po całym świecie).



źródło: Xiaomi

Xiaomi odnosi sukcesy także na innych obszarach

Producent odnotował również wzrost przychodów z segmentu IoT i produktów lifestyle’owych – wyniosły one w trzecim kwartale 2020 roku 18,1 mld RBM i były wyższe o 16,1% niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Na samych rynkach zagranicznych wzrosły zaś one aż o 56,2% rok do roku.

Xiaomi już siódmy kwartał z rzędu zajęło pozycję lidera w segmencie inteligentnych telewizorów w Chinach, a w ujęciu globalnym dostarczyło na rynek 3,1 mln sztuk Smart TV i jest piątym największym producentem tego typu urządzeń na świecie.

We wrześniu 2020 roku liczba aktywnych użytkowników inteligentnych telewizorów i Mi Boxów w ujęciu miesięcznym osiągnęła w sumie 35,8 mln, co oznacza wzrost aż o 49,9 rok do roku.

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: