Xiaomi pokazało kieszonkowy powerbank. Dosłownie

Typowy powerbank w dzisiejszych czasach to mała cegiełka, z której pomocą z łatwością podładujecie smartfon lub słuchawki bezprzewodowe. Nie zawsze są to jednak kompaktowe rozwiązania. Ten Xiaomi to król poręczności. Ma to jednak swoją cenę.

Ultracienki

Nie siląc się na skomplikowane opisy, Xiaomi nazwało swoje najnowsze akcesorium po prostu Ultra-Thin Power Bank. Obudowę pokryto powłoką NCVM (Non-Conductive Vacuum Metallization). Dzięki obłym kształtom całość wygląda na zdjęciach, jakby ktoś zapomniał zamontować wyświetlacz w smartfonie.

Xiaomi Ultra-Thin Power Bank (Źródło: producent)

Powerbank oferuje wyłącznie jedno wyjście USB-C, poprzez które może popłynąć prąd maksymalnie z mocą 20 W na wyjściu lub 18 W na wejściu. Konstrukcja została zabezpieczona przed 9 niezbyt przyjemnymi sytuacjami, czyli:

zbyt wysokimi lub niskimi temperaturami,

zwarciem,

restartem,

przepięciem na wejściu,

przetężeniem wejściowym,

przepięciem na wyjściu,

wyjściowym przetężeniem,

przeładowaniem,

nadmiernym rozładowaniem,

zwarciem nadprądowym.

„Karta ratunkowa” Xiaomi

Jeżeli ktoś kupił sobie smartfon z większym akumulatorem, mógłby być zawiedziony powerbankiem Xiaomi. Jest on w stanie zmagazynować „jedynie” 5000 mAh energii.

Xiaomi Ultra-Thin Powerbank (Źródło: producent)

W ramach rekompensaty za niewielką pojemność przenośnej baterii, producent sprawił, że cała konstrukcja jest naprawdę mała. Pamiętacie porównanie do smartfona pod względem kształtu? Rozmiarami mówimy o czymś mniejszym, zbliżonym do wielkości karty płatniczej. Jej standardowy wymiar to 85,6 x 53,98 x 0,76 milimetrów, a ten powerbank mierzy 113 x 53 x 10 mm. Jest zatem nieco wyższy i grubszy od typowego „plastiku”, którym płacimy w sklepach.

Póki co akcesorium jest dostępne wyłącznie w Chinach w cenie 129 juanów (~71 złotych). Powiecie – to tylko powerbank, nie ma się czym ekscytować. Z drugiej strony, próżno szukać tak małej cegiełki w ofercie chińskiego producenta w Polsce. Większość tego typu urządzeń oferuje dwukrotnie większą pojemność, a co za tym idzie, o wiele większe rozmiary. Tymczasem Ultra-Thin Powerbank mógłby zmieścić się bez problemu w kieszeni w spodniach, marynarce, czy kopertowej torebce. Może nawet są takie portfele, które pomieściłyby „kartę ładującą” Xiaomi?