Swapery wymieni baterię w smartfonie w 7 sekund. Jest jednak haczyk

Samodzielna wymiana akumulatora w smartfonie w zdecydowanej większości przypadków jest bardzo trudna, a czasami nawet ryzykowna. Swapery wymyśliło rozwiązanie tego problemu, jednak nie każdemu się ono spodoba.

Swapery wymieni baterię w smartfonie w 7 sekund

Pomysł na Swapery nie jest nowy, gdyż został zaanonsowany już we wrześniu 2023 roku, lecz wówczas pozostawał niezrealizowanym jeszcze projektem. Oficjalna premiera tego urządzenia odbyła się dopiero na targach CES 2024 w Las Vegas i producent w końcu rozpoczął przyjmowanie zamówień przedsprzedażowych na nie.

Swapery naprawdę jest w stanie wymienić rozładowany akumulator w smartfonie w ciągu 7 sekund. Nie chodzi tu jednak o baterię ukrytą we wnętrzu obudowy urządzenia, gdyż jej wymiana w ciągu kilku sekund nie jest możliwa. Jak zatem działa to urządzenie?

Swapery to „magazyn naładowanych akumulatorów” – tak można go określić, gdyż w jego wnętrzu znajdują się cztery w pełni naładowane baterie. Aby z niego skorzystać, należy zamontować na panelu tylnym smartfona battery pack (z piątym akumulatorem zewnętrznym) – przykleja się go za pomocą… taśmy dwustronnej, a baterię podłącza do złącza ładowania w telefonie.

źródło: Swapery

Po pierwszej „konfiguracji” wystarczy później tylko wsadzić smartfon do Swapery – urządzenie automatycznie odłączy rozładowany akumulator i włoży na jego miejsce w pełni naładowany (proces trwa zaledwie 7 sekund). Ten pierwszy pozostanie we wnętrzu „magazynu” i zostanie ponownie naładowany. Producent podaje, że istnieje również możliwość naładowania kablem zewnętrznej baterii, gdyż ma ona złącze USB-C – po podłączeniu przewodu najpierw ładowane jest ogniwo w telefonie, a następnie w battery packu. Warto jeszcze dodać, że ten ostatni można wymienić też ręcznie, a do USB-C można podłączyć także słuchawki.

Swapery podaje, że zewnętrzny akumulator zapewnia energię na 8-10 godzin działania. Zdaniem producenta jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż etui z dodatkową baterią, które znacznie zwiększa gabaryty smartfona i na dodatek długo się ładuje (a wymiana battery packa zajmuje tylko 7 sekund).

Ile kosztuje Swapery?

Zainteresowani klienci mogą już wyrazić chęć zamówienia Swapery w przedsprzedaży. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie producenta – zapewnia on, że odezwie się, gdy produkt będzie dostępny (jest mowa o drugim kwartale 2024 roku). Niestety nie podano jego sugerowanej ceny, co może sugerować, że tanio nie będzie (aczkolwiek mogę się mylić).