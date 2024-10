Na nowy smartwatch Lenovo aż chce się patrzeć

Aby smartwatch (i nie tylko) osiągnął komercyjny sukces, jego konstrukcja musi mieć przynajmniej kilka pozytywnych aspektów. Na szczęście nowy Lenovo Watch ma kilka takich pozytywów.

Lenovo Watch – specyfikacja

Zegarek otrzymał 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli, co daje zagęszczenie rzędu 326 PPI. Na pokładzie nie zabrakło również dostępu do technologii always-on-display. Takie połączenie parametrów sprawia, że rozmiar pikseli i jakość wyświetlanego obrazu nie będą przyprawiały właściciela o ból głowy. Całość jest chroniona szkłem Panda Glass.

Lenovo Watch (Źródło: Gizmochina)

Smartwatch komunikuje się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.3, oferując przy okazji możliwość wykonywania i odbierania połączeń dzięki wbudowanym głośnikom i mikrofonowi, przeglądanie rejestru rozmów czy dostęp do wiadomości oraz powiadomień na tarczy. Zegarek obsługuje również WeChat i Alipay, czyli chiński komunikator i system płatności.

W oprogramowaniu znalazło się też miejsce na 70 trybów sportowych, automatyczną identyfikację i śledzenie wybranych aktywności oraz monitoring poziomu natlenienia krwi i snu czy pomiar tętna 24 godziny na dobę. Konstrukcja jest wodoszczelna na poziomie IP68, a akumulator ma wytrzymać w zależności od intensywności używania od 8 do 12 dni na jednym cyklu.

Smartwatch Lenovo Watch – cena, dostępność

Lenovo Watch jest dostępny w przedsprzedaży w Chinach do 31 października w cenie 399 juanów (równowartość około 225 złotych), natomiast jego regularną cenę ustalono na 489 juanów (~275 złotych). Smartwatch otrzymał dwa warianty kolorystyczne, Storm Grey i Deep Space Black – z szarą lub czarną metalową kopertą.

Trzeba przyznać, że wraz z przyciskiem imitującym klasyczną koronkę na grafikach zegarek prezentuje się naprawdę ciekawie. Nie jest to oczywiście flagowe akcesorium, dlatego próżno szukać w nim dostępu do GPS czy zastosowania szkła wysokiej klasy do ochrony wyświetlacza. Pytanie tylko, czy w rzeczywistości smartwatch będzie mógł się pochwalić aż tak małymi ramkami wokół ekranu?

Miło by było przekonać się o tym na własne oczy – niestety nie wiemy, czy Lenovo planuje oficjalnie sprzedawać ten zegarek poza Chinami.