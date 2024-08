Nowy powerbank Xiaomi. Nie ma drugiego takiego

Wiele osób nie potrafi obejść się bez powerbanka. To ogromnie popularne akcesorium i chiński producent na tym bardzo korzysta. Jego oferta wzbogaciła się o kolejny model, który jest wyjątkowy.

Xiaomi Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W to wyjątkowy powerbank

Wyjątkowość tego modelu wynika z faktu, że według wewnętrznych danych platformy Amazon jest to najbardziej kompaktowy bank energii, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Bo właśnie z taką można maksymalnie ładować podłączone urządzenie.

Xiaomi Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W będzie zatem idealnym kompanem dla wielu smartfonów chińskiej marki, ponieważ dużo modeli w jej ofercie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W. To z pewnością nieprzypadkowa zbieżność.

Xiaomi Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W (źródło: Xiaomi)

W razie potrzeby można jednak ładować nie tylko jedno urządzenie, a nawet trzy, ponieważ model Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W ma w sumie trzy złącza: dwa USB-A i jedno USB-C, które obsługuje ładowanie w dwie strony. Oznacza to, że za jego pośrednictwem da się ładować zarówno inne urządzenie, jak i powerbank.

Model Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W obsługuje standardy ładowania Power Delivery i Quick Charge 3.0. Producent podaje, że za pomocą ładowarki o mocy 30 W można naładować go do pełna w mniej niż dwie godziny (przy użyciu 18 W zajmie to natomiast prawie 4 godziny, a 10 W około 6 godzin). Gwoli formalności, choć wskazuje na to już sama nazwa, ten powerbank ma 10000 mAh pojemności.

Wystarczy to, aby naładować do pełna akumulator w przeciętnym smartfonie z baterią o pojemności 5000 mAh i jeszcze zostanie na kolejne naładowanie od 0 do około 50%. Xiaomi Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W może jednak naładować nie tylko telefon, ale też inne urządzenia, takie jak smartwatch, słuchawki i głośnik bezprzewodowy. W tym celu wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk obok złączy USB, aby aktywować tryb ładowania z małą mocą.

Akcesorium ma wymiary 9×6,39×2,44 cm, więc jest naprawdę kompaktowe. Jego waga wynosi zaś 199 gramów, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie waży przeciętny smartfon (wiele z nich jest nawet cięższych). Sprzęt występuje w tylko jednej wersji kolorystycznej – czarnej i ma prążki na całej obudowie, co powinno zapewnić pewniejszy chwyt.

Ile kosztuje powerbank Xiaomi Pocket Power Bank Pro 10000 mAh 33W i gdzie można go kupić?

Nowy bank energii chińskiej marki został wprowadzony na rynek indyjski. Jego sprzedaż rozpocznie się w tym kraju 30 sierpnia 2024 roku. Cenę ustalono na 1799 rupii, co jest równowartością około 85 złotych.

W przeszłości bardzo podobny bank energii był dostępny w Polsce (od 2020 roku) – model Mi Power Bank 3 Ultra Compact 10000 mAh (nie ma go już w sprzedaży). Główną różnicą był fakt, że miał cztery złącza (2x USB-A, USB-C i micro USB) oraz obsługiwał ładowanie przewodowe o mocy maksymalnie 22,5 W. Kosztował około 100 złotych.