Xiaomi sprawi, że poczujesz się jak w filmie szpiegowskim

Chiński producent lubi zaskakiwać. Tym razem mamy informacje o tym, że może wyprodukować on urządzenie, które pozwoli użytkownikom poczuć się jak bohater filmu akcji. Nowe rozwiązanie pomoże chronić prywatność. Firma ma już nawet odpowiedni patent. O co dokładnie chodzi?

Xiaomi pokaże Ci ukryte kamery

Zdarza się, że ukryte kamery są instalowane np. w pokojach hotelowych m.in., po to, by dostarczyć dowodów w razie ewentualnych zniszczeń. Pierwszy człon ich nazwy, czyli „ukryte” słusznie sugeruje jednak, że najczęściej osoby przebywające w ich obszarze działania nie są tego świadome, co oczywiście nie jest w porządku, a nawet może być związane z łamaniem prawa.

Jak widać, problem niechcianego nagrywania staje się na tyle powszechny, że Xiaomi postanowiło coś z tym zrobić. Chiński producent uzyskał patent na metody, urządzenia oraz nośniki danych zapobiegające podglądaniu, czy jak kto woli – szpiegowaniu przez ukryte kamery.

Na razie wiadomo stosunkowo niewiele o opracowanej przez markę technologii, jednak dzięki dokumentom pochodzącym z chińskiego urzędu patentowego możemy poznać niektóre założenia producenta. Kiedy użytkownik znajdzie się w zasięgu ukrytej kamery, wyłapuje to urządzenie typu wearable za pomocą wbudowanego aparatu. Wyświetlany ma zostać wówczas komunikat o tym, że znajduje się on w strefie objętej zasięgiem kamery.

Do jakich urządzeń może trafić ta technologia?

Patent został uzyskany na urządzenie ubieralne, co w pierwszej chwili oczywiście kojarzy nam się z inteligentnymi opaskami oraz zegarkami. Jak słusznie zauważa jednak portal gizmochina, obecnie tylko jeden smartwatch z oferty Xiaomi wyposażony jest w aparat, który jest niezbędny do funkcjonowania opisanego powyżej systemu wykrywania kamer. Ponadto jest to… zegarek dziecięcy Mi Rabbit. Jest więc mało prawdopodobne, by taka technologia trafiła właśnie do niego.

Poza powyższym urządzeniem, w tym momencie Xiaomi mogłoby wykorzystać jedynie swoje inteligentne okulary. Najprawdopodobniej jednak w przyszłości możemy spodziewać się nowej linii urządzeń chińskiego producenta, które będą przeznaczone do zadań, dzięki którym użytkownicy będą mogli poczuć się niczym szpiedzy, których trudno zaskoczyć ukrytą kamerą.