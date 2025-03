Nowa aplikacja Mitsubishi. Tylko dla elity

Japoński producent motoryzacyjny już wkrótce wjedzie do Polski nowym modelem Outlandera PHEV (2025). Wraz z najnowszym pojazdem pojawi się również nowa aplikacja Mitsubishi Motors, która ułatwi właścicielowi monitorowanie pojazdu. Jakie funkcje zaoferuje?

Nowa aplikacja Mitsubishi Motors: intuicyjne zarządzanie pojazdem z poziomu smartfona

Mitsubishi zaanonsowało nową aplikację o nazwie Mitsubishi Motors, przeznaczoną na urządzenia mobilne. Nowa apka pojawi się w Europie w marcu 2025 roku wraz z nowym modelem samochodu Outlander PHEV (2025), którego premiera miała miejsce w październiku.

Zadaniem nowej aplikacji ma być przede wszystkim usprawnienie obsługi klienta oraz opracowanie jednolitego systemu cyfrowego dla wszystkich linii pojazdów i rynków regionalnych.

Wśród funkcji aplikacji znalazły się:

dostęp do bieżących wiadomości na temat statusu ładowania samochodu elektrycznego,

informacje na temat lokalizacji pojazdu w czasie rzeczywistym oraz jego statusu działania,

możliwość zdalnej kontroli i obsługi klimatyzacji,

przesyłanie powiadomień (alarmowych i ostrzeżeń) na temat nieautoryzowanego otwarcia drzwi,

możliwość korzystania z zaprogramowanych alertów dotyczących użycia pojazdu poza wyznaczonymi godzinami, obszarami bądź przypadkach przekraczania ograniczeń prędkości.

Mitsubishi Motors oferuje technologię Super App, której zadaniem jest zintegrowanie usług dostępnych w danym kraju za pośrednictwem miniaplikacji. Oznacza to, że nowy interfejs w sposób płynny dostosuje funkcjonalność do lokalnych usług i potrzeb.

Nowa aplikacja Mitsubishi Motors (źródło: Sklep Google Play)

Nowa aplikacja ma stać się dostępna dla samochodu Outlander PHEV od momentu marcowej premiery, a także dla wszystkich przyszłych modeli marki Mitsubishi, które trafią na europejski rynek. Jest to m.in. zapowiedziany SUV Grandis i kolejny, elektryczny SUV z segmentu C. Skorzystać z niej będą mogli też obecni właściciele modeli ASX 2025, którzy zdecydują się na migrację ze starej do nowej aplikacji.

Mitsubishi Outlander PHEV (źródło: Mitsubishi)

Polska premiera Mitsubishi Outlander PHEV (2025) już wkrótce

Europejska premiera Outlander PHEV (2025) została zaplanowana na marzec 2025 roku, zaś z polską premierą będziemy mieli do czynenia w kwietniu 2025 roku.

Samochód ten jest już czwartą generacją modelu. Pojazd oferuje napęd złożony z trzech silników – spalinowego 2360 cm3 (136 KM i 203 Nm), przedniego silnika elektrycznego o mocy 116 KM i momentu obrotowego 255 Nm oraz tylnego o mocy 136 KM i momencie obrotowym 195 Nm.