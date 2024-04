Nowy głośnik Xiaomi to wodoodporna, muzyczna cegła

Korzystanie z nowoczesnych technologii w trakcie kempingu nigdy nie było łatwiejsze, niż teraz. Wraz z nowym głośnikiem Xiaomi można połączyć obcowanie z naturą z dźwiękiem wysokiej jakości i nie tylko.

Mały, ale mocny

Pierwszym, co rzuca się w oczy przy Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition, to prosta konstrukcja z praktyczną rączką do przenoszenia urządzenia. Nic dziwnego – cegiełka mierzy 125 x 85 x 146,7 mm i waży 1,12 kg, więc osoby często noszące ze sobą głośnik docenią pomocny uchwyt. Dzięki mocnym zaokrągleniom, żebrowaniu na dużych ściankach i metalicznym akcentom, akcesorium prezentuje się nienagannie.

Głośnik Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition (Źródło: Xiao_Mi Global Store | Aliexpress)

W parze z urodą urządzenia idą solidne parametry ochronne. Głośnik zyskał certyfikację IP66, co oznacza że konstrukcji niestraszny pył i silne strugi wody. Zestaw gra maksymalnie z mocą 40 W, a wewnątrz obudowy znalazło się miejsce na 6 głośników – po dwa tweetery, dwie jednostki średniotonowe i dwa radiatory pasywne, czyli konstrukcje generujące dźwięki niskotonowe pozbawione cewki i magnesu.

Xiaomi postanowiło również zasięgnąć pomocy Harman AudioEFX, aby dźwięk pozostawały czysty i szczegółowy zarówno w domu jak i podczas plenerowej imprezy. Nie zabrakło też dostępu do kodeku LHDC 5.0. Szybkie parowanie zapewnia dostęp do NFC, połączenie nawiązywane jest w standardzie Bluetooth 5.3, a specjalne paski LED na dole obudowy ułatwią znalezienie urządzenia w nocnej scenerii.

(Źródło: Xiao_Mi Global Store | Aliexpress)

Kompatybilność według Xiaomi

Akumulator wewnątrz Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition powinien zapewnić do 14 godzin nieprzerwanego grania. Można go oczywiście naładować tradycyjnie, za pomocą kabla USB-C, jednak o wiele ciekawsza jest możliwość uzupełnienia ogniwa wewnątrz elektrycznego samochodu Xiaomi SU7. Tak się bowiem składa, że głośnik idealnie mieści się w jednej z wnęk, w której ukryto specjalne piny do ładowania. Niestety, sprzęt nie oferuje w ten sposób dodatkowego dźwięku wewnątrz kabiny – leży sobie tylko i uzupełnia stan baterii.

Choć oficjalnie Xiaomi prędko nie zaoferuje w Polsce swojego elektrycznego wozu, to i bez opcji ładowania wewnątrz SU7, Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition to interesujący sprzęt grający. Obecnie głośnik jest dostępny wyłącznie w Chinach w cenie wynoszącej 699 juanów (~400 złotych). Miejmy nadzieję, że za jakiś czas doczekamy się globalnej premiery tego akcesorium.