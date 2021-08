Xiaomi Mi MIX 4 na filmie. Rzeczywiście, wygląda zacnie

Jak na razie nie mamy możliwości wziąć do ręki nowego Xiaomi Mi MIX 4, więc posiłkujemy się każdą informacją na temat tego nowego smartfona, jaką się da. Na szczęście Xiaomi nie szczędzi materiałów promocyjnych.

Xiaomi Mi MIX 4 na unboxingu

Producent Xiaomi Mi MIX 4 zdecydował, że podzieli się z fanami filmem z unboxingu tego wyjątkowego smartfona. Co prawda mamy do czynienia bardziej z materiałem reklamowym niż z typowym otwieraniem pudełka i pokazywaniem po kolei wszystkich elementów zestawu sprzedażowego, ale wciąż jest to dość intersujące kilkadziesiąt sekund przebitek z urządzeniem, którego w Polsce na razie nie uświadczymy.

Prawdziwym przełomem dla Xiaomi jest zastosowanie wyświetlacza, pod którym ukryto aparat przedni. Dzięki specjalnej technologii, można cieszyć się zdjęciami selfie i jednocześnie nie tracić wrażenia kompletnego wypełnienia przedniego panelu przez ekran.

Xiaomi poświęca nieco czasu na zapoznanie nas z akcesoriami, które wchodzą w skład pudełka ze smartfonem. Najważniejszym z nich jest szybka ładowarka 120 W. To o tyle ważne, że konkurencyjni producenci smartfonów premium ostatnio bardzo niechętnie dodają jakąkolwiek ładowarkę do zestawu sprzedażowego. Topowe konstrukcje Apple czy Samsunga są sprzedawane bez tego akcesorium.

Xiaomi Mi MIX 4 (źródło: Xiaomi Weibo)

Choć najmocniejsze modele Xiaomi ostatnimi czasy mocno podrożały, to producent wciąż nie rezygnuje z dorzucania do pudełek ze smartfonami najbardziej bazowych akcesoriów. To cieszy, choć każe się zastanowić, jak długo firma „wytrzyma” z takim podejściem. Byłoby wspaniale, gdyby Mi MIX 4 trafił do Polski – wtedy sami pokusilibyśmy się o stosowny unboxing.