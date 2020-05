Ta zdrada Xiaomi krwi wymaga. Użytkownicy są wściekli

Xiaomi urosło do takich rozmiarów, że nie jest w stanie uniknąć ostrej krytyki niezadowolonych użytkowników. Chociaż producent stara się zadowolić jak najwięcej osób, to nie potrafi wszystkich. W tym przypadku zrobił to jednak z premedytacją, mimo że kupili oni smartfon za (równowartość) ponad 2,5 tys. złotych. Nic dziwnego, że są wściekli.

Co jakiś czas pojawiają się poważne zarzuty w stosunku do Xiaomi. W miniony weekend było głośno o tym, że firma nie szanuje prywatności swoich klientów i zbiera o nich znacznie więcej informacji niż by się spodziewali. Producent oczywiście się wytłumaczył i poinformował, że nie robi nic nielegalnego oraz niczego, na co nie zgodziliby się użytkownicy. Jednocześnie uważa, że takie praktyki to coś zupełnie normalnego, a nawet i potrzebnego, gdyż mają na celu poprawienie tzw. user experience, które jest szalenie istotne dla każdej marki.

Tym razem poszło jednak o aktualizację dla Xiaomi Mi MIX 3 5G

O ile o Xiaomi Mi MIX 3 mogliście słyszeć wielokrotnie (m.in. dlatego, że często pojawiały się promocje na ten model), to o Xiaomi Mi MIX 3 5G prawdopodobnie w ogóle lub co najwyżej jeden raz, w momencie jego premiery w Europie na targach MWC 2019 w Barcelonie. Był to jednak jeden z pierwszych smartfonów z modemem 5G w Europie, w dodatku ówcześnie najtańszy – jego cenę ustalono na zaledwie 599 euro, podczas gdy Samsung sprzedawał Galaxy S10 5G za ponad 1000 euro.

O Xiaomi Mi MIX 3 5G słuch dość szybko zaginął, bowiem temat smartfonów obsługujących sieć piątej generacji nie był wtedy taki „gorący” jak teraz, przynajmniej w Polsce. Chętnych na niego jednak nie zabrakło, lecz wiele osób gorzko teraz żałuje, że kupiło ten model.

Okazuje się bowiem, że Xiaomi w ekspresowym tempie porzuciło Mi MIX 3 5G, mimo że kosztował on ówcześnie równowartość ~2600 złotych. Smartfon trafił do klientów z Androidem 9.0 Pie wraz MIUI 10 na pokładzie i nie otrzymał aktualizacji do MIUI 11 ani tym bardziej do Androida 10. Użytkownicy są szczerze wkurzeni i stworzyli nawet petycję, która ma zmusić producenta do przypomnienia sobie o tym modelu i zapewnieniu mu wsparcia, na jakie zasługuje.

Posunięcie Xiaomi jest zaskakujące, szczególnie że mowa tu o naprawdę nietanim smartfonie. Możliwe, że kupiło go tak mało osób, że z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się inwestować we wsparcie dla niego. Producent nie powinien jednak tak traktować swoich klientów, tym bardziej, że Xiaomi Mi MIX 3 (4G) dostał Androida 10 i MIUI 11.

Jeśli chcecie wesprzeć rozwścieczonych właścicieli Xiaomi Mi MIX 3 5G, również możecie podpisać petycję do Xiaomi na stronie change.org (bezpośredni link znajdziecie w sekcji „źródło” poniżej).

Źródło: change.org via GizChina