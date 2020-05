Aktualizacja Xiaomi Mi Band 4: wraca synchronizacja tętna z zewnętrznymi aplikacjami

Mimo, że premiera opaski Xiaomi Mi Band 5 będzie miała miejsce już w tym roku, chiński producent nie zapomina o jej poprzedniczce. Mi Band 4 właśnie otrzymał aktualizację, która przywraca jedną z przydatnych możliwości – synchronizację danych o tętnie z aplikacjami zewnętrznymi.

Co, jeśli nie lubię Mi Fit?

Aplikacją towarzyszącą opasce Xiaomi Mi Band 4 jest Mi Fit. To właśnie przy jej pomocy wprowadzimy większość ustawień opaski, skonfigurujemy powiadomienia czy odczytamy dane o naszym tętnie, zrobionych krokach i podejmowanych aktywnościach fizycznych. Mi Fit to całkiem przyjemny program, z którego większość użytkowników powinna być zadowolona.

Jest jednak grupa ludzi, którym albo Mi Fit nie przypadł do gustu, albo wolą korzystać z aplikacji dostawcy swojego smartfona – Google Fit albo Apple Health. Swego czasu aplikacja od Xiaomi umożliwiała dzielenie się rejestrowanymi danymi o tętnie, jednak funkcja ta została wyłączona. Wraz z najnowszą aktualizacją opaski, wygląda na to, że wróciła.

Ja już mam aktualizację, a Wy?

Najświeższa wersja oprogramowania Mi Band 4 otrzymała numer 1.0.9.48, a najważniejszą zmianą, którą wnosi, jest właśnie przywrócenie synchronizacji danych o tętnie z Apple Health i Google Fit. Opcja dostępna jest z poziomu menu ustawień Mi Fit. Do wyboru mamy udostępnienie danych chińskiemu komunikatorowi WeChat albo natywnemu rozwiązaniu do monitorowania zdrowia, dedykowanego danemu smartfonowi (w przypadku iPhone’ów będzie to Apple Health, smartfonów z Androidem – Google Fit).

Przywrócona funkcja przyda się, przede wszystkim osobom, które korzystają z kilku urządzeń śledzących aktywność fizyczną. Możliwość przechowywania danych o tętnie w tej samej aplikacji, w której znajdują się informacje z Apple Watch czy urządzeń z Wear OS, może okazać się dla niektórych użytkowników znacznym ułatwieniem.

Jak zazwyczaj w przypadku aktualizacji oprogramowania, ta udostępniana jest stopniowo, dla poszczególnych odbiorców, dlatego może się zdarzyć sytuacja, w której jedna opaska już ją otrzymała, a inna będzie musiała poczekać jeszcze krótką chwilę. W moim urządzeniu gości od dwóch dni i póki co nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. A Wasze Mi Bandy 4 już ją dostały?

