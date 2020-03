Nie takie Xiaomi pamiętam. Pojawiły się ceny modeli Mi 10 w Europie

Ponieważ do polskiej premiery Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro pozostało tylko kilka dni, mnożą się domysły dotyczące kwot, jakie trzeba będzie wydać na nowe flagowce z Chin. Brytyjczycy już wiedzą, czy odłożyli wystarczającą ilość funtów do skarpety, by pozwolić sobie na gadżety z logo Mi na obudowie.

Oczywiste jest, że czekamy na polską relację z premiery Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro, ponieważ najprawdopodobniej wtedy poznamy ceny tych urządzeń wyrażone w złotówkach. Nie powstrzymuje nas to jednak przed rozglądaniem się dookoła – ceny ustalane przez producenta dla europejskich krajów mogą być pewną wskazówką, czy nasze oszczędności wystarczą, by zaopatrzyć się w któryś z nowych modeli Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 – ceny w funtach

Choć Wielka Brytania również czeka na oficjalną prezentację flagowca, planowaną na 27 marca, tamtejszy oddział Xiaomi zdecydował podać ceny nowego urządzenia przed czasem. Stąd wiemy, że:

Xiaomi Mi 10 w wersji 8 GB/128 GB będzie kosztował 699 funtów (~3510 zł)

Xiaomi Mi 10 w wersji 8 GB/256GB będzie kosztował 799 funtów (~4010 zł)

Tu ciekawostka: Xiaomi Mi 10 Pro w ogóle nie będzie dostępny w sprzedaży na Wyspach. Brytyjczycy będą musieli obejść się smakiem, jeśli liczyli na to, że swobodnie sprawdzą możliwości fotograficzne najmocniejszej propozycji Xiaomi.

Nie wiadomo, czy flagowiec z Państwa Środka będzie dało się kupić w Europie jeszcze w tym miesiącu, czy też Xiaomi odłoży dystrybucję na nieco późniejszy czas, by zebrać siły. Niezależnie od tego, Mi 10 Pro już jest najdroższym przedstawicielem flagowej linii urządzeń od chińskiego giganta, jaki kiedykolwiek trafił do sprzedaży.

Porównując do Xiaomi Mi 9…

Flagowy Mi 9 kosztował w momencie premiery w Polsce (w zależności od wersji) 2099 zł lub 2299 zł. Nie ma co liczyć na tak „niskie” kwoty w tym roku. Producent zapowiedział już, że nie będzie za wszelką cenę ciął kosztów, by zapewnić konsumentom możliwie najniższe ceny. Tym razem może czekać nas solidny szok.

Czy Xiaomi zażąda sobie za Mi 10 w naszym kraju 3500 zł? To się okaże. Kasia zakupiła model do recenzji za 697 euro, co z opłatami celnymi dało około 3370 zł. I, jak widać po oficjalnych cenach w Wielkiej Brytanii, raczej nie zanosi się, żeby w polskiej dystrybucji było taniej.

źródło: Android Police

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!