Nowy smartfon Xiaomi to prawdziwy mikrus z 5-calowym wyświetlaczem

Choć w dzisiejszych czasach próżno jest szukać smartonów o kompaktowych rozmiarach, to nie oznacza to wcale, że małe urządzenia całkowicie wyginęły. Nowy smartfon marki należącej do Xiaomi jest tego doskonałym przykładem.

Kompaktowy smartfon – gatunek wymarły

Od lat branża smartfonowa pokazuje, że ludzie nie do końca chcą kupować małe urządzenia. Apple nie wyprodukowało iPhone’a 14 mini, niepewny jest również los serii iPhone SE. Na androidowym polu pojawiają się od czasu do czasu różne projekty w stylu Balmuda Phone czy Cubot Pocket, jednak nie zdobywają one szerszej popularności. Okazuje się jednak, że w Chinach Xiaomi za pomocą jednej ze swoich submarek postanowił wydać kolejną generację urządzenia o niewielkich rozmiarach.

Qin 3 Ultra (Źródło: Duoqin / Weibo)

Duoqin Qin z 2018 roku, bo to o tym modelu mowa, zaczynał jako feature phone z łącznością 4G i kilkoma funkcjami przejętymi ze smartfonów. W 2019 roku powstał jego następca, Qin 2 Pro i stał się pełnoprawnym smartfonem z niewielkim ekranem. Dziś natomiast zadebiutował model Qin 3 Ultra.

Duoqin Qin 3 Ultra – mały i nierozpraszający

To jaką w końcu przekątną wyświetlacza może pochwalić się ten „kompaktowy” smartfon? 5,02-cala, czyli mniej więcej tyle, ile flagowe urządzenia sprzed 10 lat pokroju Samsunga Galaxy S4. Ekran o rozdzielczości HD+ otrzymał we wcięciu w lewym górnym rogu kamerkę 5 Mpix i to w zasadzie tyle, co o nim wiadomo. Na tył trafił natomiast jeden aparat 8 Mpix z diodą doświetlającą.

Dzięki niewielkiemu panelowi cały telefon mierzy 126,8 x 61,8 x 8,7 mm oraz waży 118 gramów. Korzystając ze skrajności – iPhone 14 Pro Max ma wymiary 160,7 x 77,6 x 7,9 mm i waży dwa razy więcej niż Qin 3 Ultra – 240 g.

Duoqin Qin 3 Ultra (Źródło: Duoqin / Weibo)

Pod tycim ekranem pracuje układ mobilny MediaTek G99 połączony z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane. Nie jest to zatem flagowiec z krwi i kości, ale nie ma się też czego wstydzić. Mała obudowa to oczywiście również kompromis w sekcji ładowania – akumulator oferuje pojemność 2500 mAh i nie wiadomo, czy wyposażono go w opcję szybkiego ładowania. Taka konfiguracja ma rzekomo pozwolić urządzeniu na 7 dni pracy w stanie spoczynku i 9 godzin rozmów.

Duoqin Qin 3 Ultra (Źródło: Duoqin / Weibo)

Urządzenie pracuje na Androidzie 12 z autorską nakładką. Wbudowany sklep z aplikacjami nie oferuje jednak gier, aplikacji społecznościowych oraz aplikacji z krótkimi materiałami wideo (np. Tik Toka). Duoqin Qin 3 Ultra jest skierowany do uczniów i studentów, których celem jest wyeliminowanie oprogramowania, które może rozpraszać właściciela smartfona.

Qin 3 Ultra jest już dostępny w sprzedaży w Chinach w trzech kolorach: różowym, złotym i czarnym, a jego cenę ustalono na 1599 juanów (1020 złotych). Choć sprzęt pewnie nigdy nie wyjdzie oficjalnie poza Azję, z chęcią przetestowałbym takiego budżetowego mikrusa.