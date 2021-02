Xiaomi jest bardzo mocno związane ze swoimi klientami i fanami marki (i na odwrót). Producent co prawda nie zawsze robi to, o co proszą go użytkownicy, ale częściej niż rzadziej nie zawodzi ich oczekiwań. Teraz jednak zadał bardzo ciekawe i odważne pytanie. W tle są (bardzo) duże pieniądze.

Marką, która kreuje się na najbardziej „przyjazną użytkownikowi”, niewątpliwie jest OnePlus. Społeczność skupiona wokół tego producenta jest bardzo chętna do współpracy i przekazywania uwag. Xiaomi ma zdecydowanie większą bazę klientów, a wiadomo – im ich więcej, tym oczekiwania różnych grup bardziej się różnią. Firma stara się jednak zadowolić możliwie jak najwięcej użytkowników i często wchodzi z nimi w interakcję, aby poznać ich zdanie na dany temat.

Xiaomi chce Wam zadać ciekawe pytanie. Chodzi o (duże) pieniądze

Tym razem jednak padło pytanie, którego po Xiaomi raczej byśmy się nie spodziewali. Lei Jun, założyciel tej marki, za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu w chińskim serwisie społecznościowym Weibo stara się dowiedzieć, czy gdyby Xiaomi wydało smartfon wysokiej klasy o wartości 10000 juanów, to czy użytkownicy by go kupili.

10000 juanów to po bezpośrednim przeliczeniu równowartość ~5650 złotych. Za punkt odniesienia może tu posłużyć cena iPhone’a 12 Pro Max 256 GB – w Chinach kosztuje on 10999 juanów, natomiast w Polsce 6199 złotych.

fot. Krzysztof Swoboda / Tabletowo.pl

Aktualnie najdroższym, dostępnym w sprzedaży smartfonem Xiaomi, jest Mi 10 Ultra, który w Chinach kosztuje (w najwyższej konfiguracji) 5999 juanów. Producent rozważa zatem podniesienie poprzeczki o nawet 4000 juanów, czyli o blisko 70%!

Oczywiście, był jeszcze Mi MIX Alpha, który miał kosztować zawrotne 19999 juanów, ale smartfon ostatecznie nie trafił do regularnej sprzedaży, gdyż przewyższył możliwości produkcyjne producenta, więc się nie liczy w tym przypadku.

Mi MIX Alpha (źródło: Xiaomi)

Kupicie smartfon Xiaomi w cenie high-endowego iPhone’a?

Xiaomi słynie z oferowania niedrogich smartfonów z atrakcyjną specyfikacją, aczkolwiek przykład serii Mi 10 pokazał, że producent stara się wyrwać z utartego schematu. Zapowiada się na to, że chce pójść o (milowy) krok dalej – tylko czy klienci tyle zapłacą?

W komentarzach pod wpisem założyciela marki wiele osób pisze, że może być skora kupić smartfon za 10000 juanów, ale pod warunkiem, że będzie warty swojej ceny. Mówi się, że chodzi tu o kolejny model z serii Mi MIX, która zasłynęła z tego, że oferuje nieszablonowe i innowacyjne rozwiązania już od pierwszej generacji.

A Wy bylibyście w stanie zapłacić ponad 6000 złotych za smartfon tej marki?