Złe wieści: Xiaomi blokuje możliwość instalacji GMS na smartfonach z chińskim MIUI

O GMS zrobiło się głośno w kontekście smartfonów i tabletów Huawei, ponieważ przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje producent stracił dostęp do Usług Mobilnych Google. Okazuje się, że teraz odcięto od nich również użytkowników urządzeń Xiaomi z chińskim MIUI. To może też wpłynąć na klientów w innych krajach.

Jak Android, to z GMS (Usługi Mobilne Google)

Zdecydowanej większości użytkowników na całym świecie trudno sobie wyobrazić życie bez dostępu do aplikacji i usług Google. Gigant z Mountain View zdobył bowiem niemal monopolistyczną pozycję w segmencie urządzeń z Androidem.

Huawei co prawda stara się ją osłabić, ale jeszcze wiele wody w rzekach na Ziemi upłynie zanim HMS zaoferuje przynajmniej podobne doświadczenie użytkowania. Istotnie może je poprawić m.in. udostępnienie płatności Huawei Pay na rynku globalnym, a na razie się na to nie zanosi, mimo że producent zapowiadał to już ponad dwa lata temu.

Huawei P30 Pro – ostatni flagowiec Huawei z GMS (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Xiaomi blokuje możliwość instalacji GMS na smartfonach z chińskim MIUI

W Chinach sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Tam Usługi Mobilne Google są oficjalnie zakazane, dlatego każdy producent ma swój własny sklep z aplikacjami. Egzemplarze, które trafiają na rynek globalny, często są go pozbawione, bo producenci dają użytkownikom na świecie dostęp do Sklepu Google Play.

Xiaomi dawało jednak możliwość instalacji GMS na urządzeniach z China ROM. To o tyle istotne, że konsumenci z całego świata decydowali się kupić nowy smartfon, który dopiero co miał premierę w Chinach, a na globalną jeszcze czekaliśmy – dzięki temu udogodnieniu mogli wgrać sobie potrzebne Usługi Mobilne Google. Tak zrobiła niedawno dla Was Kasia, abyście jak najszybciej przeczytali polską recenzję Xiaomi Mi 10.

Redmi Note 8 Pro (fot. Jakub Malec / Tabletowo.pl)

Okazuje się jednak, że Xiaomi zaczęło blokować możliwość instalacji GMS na smartfonach z China ROM. Jak przekazuje serwis NotebookCheck.net, właściciele budżetowych i średniopółkowych smartfonów tego producenta donoszą, iż po instalacji MIUI 12.5 nie mogą już wgrać Usług Mobilnych Google. Zgłosili to właściciele m.in. Redmi K30 Ultra and Redmi 10X 5G.

Co ciekawe, jeśli ktoś miał już GMS na swoim smartfonie, to po instalacji styczniowych poprawek zabezpieczeń Androida dla China ROM są one usuwane z urządzenia. Zaskakujące jest też to, że zmiana polityki nie dotyczy high-endowych modeli z procesorami z serii Qualcomm Snapdragon 8xx.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Wydaje się, że jedynym sposobem na instalację GMS z China ROM jest zrootowanie urządzenia. To dość mocno komplikuje sprawę, bo o ile zorientowani użytkownicy sobie z tym poradzą, tak ci mniej, którzy po prostu chcieli sobie dograć Usługi Mobilne Google, raczej się tego nie podejmą na własną rękę.

Warto też dodać, że zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na urządzenia Xiaomi z preinstalowanymi Usługami Mobilnymi Google. Użytkownicy w Polsce, o ile kupią sprzęt z oficjalnej polskiej dystrybucji z MIUI Global, nie mają się czym martwić. W innych przypadkach lepiej się zaś upewnić, z jaką wersją MIUI wyszedł z fabryki smartfon.