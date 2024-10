Polsat i właściciel TVN mogą odetchnąć z ulgą

Zwykle postępowania UOKiK kończą się postawieniem zarzutów i nałożeniem wysokiej kary na przedsiębiorstwa, działające w różnych branżach. W tym przypadku mamy do czynienia z odmienną sytuacją – Telewizja Polsat oraz spółki z grupy Discovery nie złamały prawa.

UOKiK analizował, czy Telewizja Polsat i spółki z grupy Discovery złamały prawo

Postępowanie antymonopolowe przeciwko Telewizji Polsat i czterem spółkom z grupy Discovery (Discovery Communications Europe, Discovery Communications Benelux, Discovery Polska i Eurosport) rozpoczęło się w kwietniu 2021 roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewał, że analizowane spółki mogą nadużywać swojej pozycji dominującej.

Zarówno Telewizja Polsat, jak i spółki z grupy Discovery oferowały bowiem operatorom telewizji pakiety programów telewizyjnych (składające się odpowiednio z 28 programów i co najmniej 6 programów), z których część musiała znaleźć się w tzw. pakietach podstawowych, czyli pakietach trafiających do najszerszej grupy odbiorców detalicznych. Jednocześnie klienci mogli być zmuszani do wykupienia droższych pakietów, gdy chcieli mieć dostęp do wybranych kanałów, nawet jeśli nie byli zainteresowani niektórymi programami.

Podejrzewano bowiem, że działania Telewizji Polsat i spółek z grupy Discovery wymuszały na operatorach telewizji tworzenie nadmiernie rozbudowanych pakietów, co w konsekwencji utrudniało im konstrukcję pakietów tematycznych oraz premium. Operatorzy mogli nie mieć swobody w doborze programów do pakietów innych niż podstawowy.

Telewizja Polsat i spółki z grupy Discovery nie nadużywają swojej pozycji na rynku

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował się umorzyć rozpoczęte w kwietniu 2021 roku postępowania, ponieważ według niego brak jest dostatecznych podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa. Przeprowadzono bowiem szeroko zakrojone badanie rynku, w ramach którego wysłano 500 szczegółowych ankiet do operatorów telewizyjnych.

Okazało się, że gdyby operatorzy mogli swobodnie umieszczać programy w dowolnym pakiecie, zdecydowana większość nie zdecydowałaby się na zmianę zawartości obecnie oferowanych pakietów. Ponadto oferty Telewizji Polsat i spółek z grupy Discovery są dla nich akceptowalne.

Wpływ na decyzję o umorzeniu postępowania miał również fakt, że spada zainteresowanie telewizją i rośnie popularność serwisów VOD, które zapewniają swobodny wybór treści do oglądania. Telewizja Polsat i Warner Bros. Discovery, do którego należą m.in. Eurosport i TVN, mogą zatem odetchnąć z ulgą.