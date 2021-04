Nowości w Xbox Game Pass: Destroy All Humans! i MLB The Show 21 oraz jeszcze cztery inne gry

Pora na listę kolejnych gier, które zostały dodane do Xbox Game Pass. Do końca miesiąca do usługi Microsoftu zawita sześć produkcji, w tym nawet jedna premierowa pozycja… i to od Sony!

Co nowego w Xbox Game Pass?

Dwiema największymi gwiazdami drugiej połowy tego miesiąca w Xbox Game Pass są Destroy All Humans! i MLB The Show 21. Szczególnie ciekawa jest obecność tego drugiego tytułu, ponieważ jest to pierwsza gra w historii PlayStation, która została wydana na konsoli Microsoftu. Gdyby tego jeszcze było mało, to tytuł ten trafił już na premierę do abonamentu Xbox Game Pass! Musicie przyznać, że jest to trochę nietypowa sytuacja.

Kwietniowe rozdanie Xbox Game Pass, podejście drugie!

Już niedługo dzięki temu abonamentowi zagracie w:

⚾MLB The Show 21

🐕Phogs!

🦖Second Extinction (Game Preview)

👽Destroy All Humans!

🗡️Fable: Anniversary

⚔️Fable III pic.twitter.com/3MIPqnBAnT — Xbox Polska (@XboxPL) April 20, 2021

Warto też zainteresować się Destroy All Humans!, czyli całkiem udanym odświeżeniem kultowej gry z 2005 roku, które zostało dość ciepło przyjęte przez graczy. Chociaż produkcja ta zostanie pewnie zapamiętana głównie przez swoją OGROMNĄ edycję kolekcjonerską. Dla mnie ciekawą opcją będzie również ogranie Fable: Anniversary i Fable III w chmurze, by przypomnieć sobie po latach te dwa tytuły.

Pełna lista gier w Xbox Game Pass na drugą połowę kwietnia jest następująca:

MLB The Show 21 (konsole i chmura) – już dostępne

Phogs! (PC) – 22 kwietnia

Second Extinction (konsole, PC i chmura) – 28 kwietnia

Destroy All Humans! (konsole, PC i chmura) – 29 kwietnia

Fable: Anniversary (chmura) – 30 kwietnia

Fable III (chmura) – 30 kwietnia

Jakie gry znikną wkrótce z Xbox Game Pass?

Standardowo z usługi abonamentowej Microsoftu zostanie usuniętych kilka gier. Tym razem „bilans strat” jest zerowy, ponieważ zniknie tyle produkcji, ile zostało dodanych, czyli sześć. Oto one.

Endless Legend (PC)

For the King (konsole, PC i chmura)

Fractured Minds (konsole i chmura)

Levelhead (konsole, PC i chmura)

Moving Out (konsole, PC i chmura)

Thumper (PC)

Powyższe tytuły możecie ograć do końca tego miesiąca, a jeśli z którymś nie będziecie chcieli się pożegnać, to możecie go kupić z 20% rabatem w sklepie Microsoftu.