Xbox Games with Gold z kolejnym kiepskim miesiącem. PlayStation Plus już teraz prezentuje się znacznie lepiej

Od jakiegoś czasu można zauważyć, że Games with Gold jest traktowany przez Microsoft po macoszemu, w porównaniu, chociażby do Xbox Game Pass. Potwierdzeniem tego jest dzisiaj zaprezentowana oferta na kwiecień, którą w najlepszym wypadku można nazwać mocno średnią.

Xbox Games with Gold na kwiecień

Microsoft (jak zawsze) pozwoli nam na przypisanie 4 gier do swojego konta. Najciekawszą z nich bez wątpienia jest Vikings: Wolves of Midgard, które jednak i tak nie możemy nazwać jakimś szczególnie mocnym tytułem. Jest to dość prosty, aczkolwiek satysfakcjonujący RPG, w którego najlepiej zagrać w kooperacji ze znajomym.

Fani wyścigów mogą rzucić jeszcze okiem na Truck Racing Championship. Grę tę miał okazję zrecenzować u nas Tomek, który o dziele studia N-RACING wypowiedział się dość przychylnie, choć bez wątpienia nie jest to tytuł dla każdego.

Pełna lista gier Games with Gold na kwiecień prezentuje się następująco:

Vikings: Wolves of Midgard — dostępne od 1 do 30 kwietnia (Xbox One, a także Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności)

— dostępne od 1 do 30 kwietnia (Xbox One, a także Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności) Truck Racing Championship — dostępne od 16 kwietnia do 15 maja (Xbox One, a także Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności)

— dostępne od 16 kwietnia do 15 maja (Xbox One, a także Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności) Dark Void — dostępne od 1 do 15 kwietnia (Xbox 360, a także Xbox One i Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności)

— dostępne od 1 do 15 kwietnia (Xbox 360, a także Xbox One i Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności) Hard Corps: Uprising — dostępne od 16 do 30 kwietnia (Xbox 360, a także Xbox One i Xbox Series X|S dzięki wstecznej kompatybilności)

Warto jeszcze przypomnieć, że już wkrótce abonament Xbox Live Gold Xbox Network nie będzie już potrzebny graczom, którzy będą chcieli bawić się w trybach wieloosobowych darmowych gier. To zaliczam Microsoftowi na plus!

PlayStation Plus?

Pełna oferta PlayStation Plus na kwiecień zostanie ujawniona dopiero jutro, ale już wiemy, że jedną z promocyjnych gier „Plusa” będzie Oddworld: Soulstorm. Co ciekawe, jest to tytuł, który trafi do abonamentu Sony już na premierę, co z pewnością ucieszy wielu graczy. Ja sam, jako fan poprzednich odsłon, już zacieram ręce na myśl o nowej części!

Oddworld: Soulstorm trafi do PlayStation Plus już 6 kwietnia 2021 na PlayStation 4 i PlayStation 5 (gra debiutuje również na PC). Nie ma co ukrywać, że już zaledwie tym jednym tytułem, kwietniowe PS Plus nokautuje Games with Gold od Xboksa.

Co na pocieszenie dla posiadaczy Xboksa?

Jeśli wykupujecie abonament Xbox Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate, to pewnego rodzaju pocieszeniem może być gra Outriders, która już 1 kwietnia zawita premierowo do Xbox Game Pass. Pomimo tego, że moje pierwsze wrażenia z rozgrywki są dość negatywne, to nie mam wątpliwości, że gra warta jest ogrania w abonamencie Microsoftu — może Was przekona ten tytuł?