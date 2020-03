The Surge 2 i inne świetne gry już wkrótce w Xbox Game Pass

Po opublikowaniu specyfikacji Xbox Series X muszę przyznać, że coraz przychylniejszym okiem spoglądam na nadchodzącą konsolę Microsoftu. Tym bardziej, gdy spojrzymy na dedykowaną Xboksowi i PC usługę Xbox Game Pass, która za naprawdę niewielkie pieniądze daje nam dostęp do ogromnej biblioteki gier i na dodatek z miesiąca na miesiąc powiększa się o nowe tytuły.

Biblioteka gier Xbox Game Pass rośnie jak na drożdżach! Praktycznie co miesiąc informujemy Was o tym, że nowe tytuły pojawiają się w abonamencie Microsoftu. Często są to mniejsze gry, takie jak chociażby Untitled Goose Game czy Children of Morta, ale nieraz do Xbox Game Pass trafią większe, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon czy Grand Theft Auto V.

Co dokładnie zostanie dodane do Xbox Game Pass na Xbox One tym razem?

Oferta dla PC jest uboższa o jeden tytuł:

Niestety, póki co nie wiemy, kiedy dokładnie nowe gry zostaną dodane do Xbox Game Pass, jednak według zapowiedzi ma się to stać już wkrótce.

Pora na nowe gierki w #XboxGamePass, a co😉

Już niedługo na Xbox One zagracie w:

— Xbox Polska (@XboxPL) March 18, 2020

Zarówno dla PC, jak i Xbox One moim zdaniem najgorętszym tytułem jest The Surge 2, które miałem przyjemność kilka miesięcy temu recenzować. Jest to niezwykle przyjemny, futurystyczny soulslike z bardzo solidnymi mechanikami połączonymi z ciekawym i dobrze zaprojektowanym światem. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana serii Dark Souls.

Subskrypcję Xbox Game Pass można wykupić w sklepie Microsoftu, zarówno dla komputerów, jak i konsoli Xbox One.

Korzystacie z Xbox Game Pass? I jakie macie zdanie o usługach abonamentowych z grami?

