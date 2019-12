Wiedźmin wraz z gęsią nadciągają do Xbox Game Pass

Święta już za pasem! Jeśli zaczynacie się rozglądać, w co by tu zagrać podczas przerwy świątecznej, to Microsoft ma dla was pewną propozycję — moim zdaniem całkiem kuszącą. Do wyboru mamy 4 nowe gry w abonamencie Xbox Game Pass a wśród nich Wiedźmina 3, a także… grę o gęsi!

Wiedźmina 3 chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – przypomnę tylko, że niedawno gra ta doczekała się swojej wersji na konsolę Nintendo Switch, którą Kuba miał okazję przetestować. Jedyny haczyk z Wiedźminem 3 w Xbox Game Pass jest taki, że będzie w nim dostępna tylko podstawowa wersja gry — jednak nawet i ona starczy na kilkadziesiąt godzin wybornej zabawy.

Untitled Goose Game to mała, ale niezwykle urocza gra o gęsi, bazująca trochę na motywie Goat Simulator – skończycie ją w zaledwie jeden wieczór, a wierzcie mi, że warto to zrobić.

Life is Strange 2 Episode 5 to ostatni epizod świetnej przygodówki od Dontnod Entertainment, którą fani gatunku pokochali.

Na deser Pillars of Eternity — można chyba zaryzykować stwierdzeniem, że jest to najlepszy izometryczny RPG od jakiejś dekady, gorąco polecam!

Na razie wymienione wyżej 4 gry dostępne będą tylko dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass na konsoli Xbox One — trzymam jednak kciuki za to, by wkrótce i gracze PC doczekali się tych tytułów w swojej wersji abonamentu.

Lista gier na święta w Xbox Game Pass:

Untitled Goose Game – (17 grudnia)

– (17 grudnia) Wiedźmin 3: Dziki Gon – (19 grudnia)

– (19 grudnia) Life is Strange 2 – Episode 5 – (19 grudnia)

– (19 grudnia) Pillars of Eternity – (19 grudnia)

Przypominam również o tym, że nadal trwa aż 97% zniżka na Xbox Game Pass Ultimate gdzie za 3 miesiące abonamentu zapłacimy zaledwie… 4 zł!

Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące możecie wykupić w Microsoft Store.

A Wy w co będziecie grać w te święta?

Źródło: Twitter