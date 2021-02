Xbox Game Pass na luty z 7 nowymi grami. Szału może i nie ma, ale nietrudno znaleźć coś dla siebie

Zaczął się nowy miesiąc, pora na nowe gry w #XboxGamePass!

Już niedługo dzięki tej usłudze zagracie w:

👻Ghost of a Tale

❄️Project Winter

🦅The Falconeer

🏺Final Fantasy XII The Zodiac Age

🦖Jurassic World Evolution

🤫Stealth Inc. 2: A Game of Clones

🔫Wolfenstein: Youngblood pic.twitter.com/6YIUsl90jR