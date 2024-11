Nowa aplikacja Xbox na Androida? Został jej jeden boss do pokonania

Zdarza się, że wiele aplikacji pojawia się w wyznaczonym terminie rzutem na taśmę. Nowa aplikacja Xbox dedykowana Androidowi czeka jednak gotowa „na półce”, a opóźniona premiera nie jest winą Microsoftu.

Microsoft może wprowadzić konsolową markę w nową erę na urządzeniach mobilnych. Wszystko dzięki zmianom w prawie, jakie wymusiła na Google Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Odkąd Sklep Play musiał otworzyć się na konkurencję, giganci pokroju Epic Games Store wyczuli okazję na duże zmiany.

Nie inaczej było w biurach Xboksa. Sarah Bond, prezeska firmy zapowiedziała na początku października, że Xbox App czekają zmiany, które umożliwią zakup gier i ogrywanie ich bezpośrednio z aplikacji dostępnej na platformie cyfrowej Google. Nazwanie zatem nowej aplikacji Xbox drobną aktualizacją byłoby mocnym niedopowiedzeniem. We wpisie na Twitterze/X padł również przybliżony termin debiutu nowości „zielonych” – listopad 2024.

Do końca miesiąca zostało zaledwie kilka dni, ale aktualizacji – jak nie było – tak nie ma. Czyżby Microsoft przecenił możliwości swoich programistów? Wręcz przeciwnie – oprogramowanie jest już przygotowane na ewentualną premierę, a wdrożenie to kwestia kilku kliknięć. Co zatem powstrzymuje Xboksa?

Ponownie głos w sprawie zabrała Sarah Bond. Winą za obecny stan rzeczy jest „tymczasowe zawieszenie administacyjne” przyznane przez amerykańskie sądy. Jak tylko zostanie podjęta ostateczna decyzja, nowa aplikacja będzie dostępna do pobrania.

At Xbox, we want to offer players more choice on how and where they play, including being able to play and buy games directly from the Xbox app. I recently shared our ambition to unlock these features first with the Google Play Store on Android devices in the U.S. while other app…