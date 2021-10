Nvidia ogłasza nową generację grania w chmurze! Karty RTX 3080 już wkrótce zadebiutują w usłudze

GeForce NOW to obecnie mój ulubiony sposób na granie w chmurze, jaki do tej pory mogłem przetestować. Subskrypcja, która pozwala na ogrywanie posiadanych już przez siebie produkcji, wkrótce doczeka się potężnych usprawnień. Wszystko to dzięki nowym serwerom, zawierającym karty Nvidia RTX 3080.

Potężna karta = potężna cena

Nvidia ogłosiła nowy wariant swojej subskrypcji umożliwiającej granie w chmurze. GeForce NOW RTX 3080 to dostęp do potężnego komputera, dzięki któremu zagramy w najbardziej wymagające produkcje w najwyższym standardzie. Gwoździem programu jest nowy serwer SuperPOD, wykorzystujący karty RTX 3080. Do tego należy dodać zapewnienia o rozdzielczości 1440p na komputerach PC oraz Mac, 4K HDR za pośrednictwem urządzenia Nvidia SHIELD oraz 120 kl/s w przypadku desktopowej aplikacji do gry w chmurze.

Wszystko to niesie jednak za sobą cenę. Nvidia wyceniła pakiet GeForce NOW RTX 3080 na 490 zł za 6 miesięcy korzystania z usługi. Początkowo cena ta zwaliła mnie z nóg – to w końcu niemalże 82 złote miesięcznie za dostęp do chmury. Gdy jednak popatrzymy na ceny samych kart graficznych, sięgających nawet 8000 złotych, nie wygląda to już tak źle. Zwłaszcza że do samego RTX 3080 należałoby jeszcze złożyć resztę komputera – najlepiej równie mocnego.

Potężne serwery Nvidia GeForce NOW SuperPOD czekają na graczy oraz zbliżające się hity z RTX

GeForce NOW to rozgrywka najlepszej jakości

Marvel’s Guardians of the Galaxy, New World, Dying Light 2, Far Cry 6 – te wszystkie produkcje z pewnością wykorzystają pełnię potencjału, jaki zaoferuje GeForce NOW RTX 3080. Co ważne – użytkownicy korzystający z planów Founders oraz Priority, mogą już teraz składać przedpremierowe zamówienia na subskrypcję, logując się na oficjalnej stronie serwisu Nvidia. Usługa będzie dostępna w listopadzie w Ameryce Północnej. Europa musi jeszcze poczekać za to do grudnia.

Choć Xbox Cloud Gaming drepcze po piętach jakością rozgrywki w chmurze, to Nvidia GeForce NOW z pewnością jest obecnie moim faworytem od strony technologicznej. To dzięki tej usłudze byłem w stanie spędzić dziesiątki godzin w Cyberpunk 2077. Grałem też na GFN mnóstwo w Fortnite. Głównie z lenistwa, żeby nie instalować produkcji na komputerze. Lecz na tym właśnie polega cloud-gaming – szybkość oraz wygoda w rozgrywce. Z takim planem jak RTX 3080, Nvidia idzie na wojnę o tytuł pioniera grania w chmurze.