Niezwykle oryginalny horror Among the Sleep za darmo w Epic Games Store

Trudno o oryginalną i dobrą grę z gatunku horror. Większość tego typu tytułów charakteryzuje się dosyć powtarzalnymi motywami i znajomą już rozgrywką. Dobrze więc, że są takie gry jak Among the Sleep, które przełamują tę stagnację.

Among the Sleep – Enhanced Edition za darmo w Epic Games Store

W ile znacie gier-horrorów, w których wcielić się możecie w dwuletnie dziecko? Jeśli nie graliście w Among the Sleep, to pewnie niewiele, bo jest to jeden z bardziej charakterystycznych wyróżników debiutanckiego dzieła Krillbite Studio. Bo tak, w grze tej eksplorujemy świat z perspektywy dwulatka, który poszukuje swojej mamy w przerażającym otoczeniu, na które składa się zarówno prawdziwy świat, jak i surrealistyczne wyobrażenia malucha.

Pomimo tej nietypowej stylistyki i pomysłu, recenzenci, a także gracze pokochali Among the Sleep, wystawiając grze bardzo wysokie noty. Chwalona była głównie krótka, ale bardzo ciekawa fabuła, a także oryginalny pomysł i nie najgorsze wykonanie gry. Among the Sleep zdobyło również wiele nagród, między innymi tytuł najlepszej gry 2015 roku w gali MomoCon Indie Game Awards. Po początkowym sukcesie na PC, gra została przeniesiona na inne platformy — PlayStation 4, Xbox One, a nawet i Nintendo Switch.

Wersja Enhanced Edition Among the Sleep zawiera płatne wcześniej DLC, alternatywne zakończenie i kilka innych pomniejszych dodatków. Gra Krillbite Studio zyskała polskie napisy, a także wspiera system MacOS — tak więc tytuł odpalimy nie tylko na komputerach z Windowsem.

Wymagania sprzętowe Among the Sleep – Enhanced Edition:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows XP z SP2 lub nowszy Windows 7 lub nowszy Procesor: Dwurdzeniowy z 2,4 GHz Czterordzeniowy z 2,5 GHz Pamięć RAM: 2 GB 4 GB Wolne miejsce na dysku: 2 GB 2 GB Karta graficzna: Karta graficzna z 512 MB pamięci VRAM Karta graficzna z 1024 MB pamięci VRAM

Among the Sleep – Enhanced Edition możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień – 28 października 2021 roku o godzinie 17:00 zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, o czym Was – jak zawsze – poinformujemy.