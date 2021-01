Nie wszyscy obchodzą się ze swoim smartfonem jak z jajkiem. Z kolei na niektóre usterki użytkownik często nie ma wpływu – po prostu coś wysiada i tyle. Jeśli Wasz smartfon lub tablet Huawei ma uszkodzony wyświetlacz lub płytę główną, to jeszcze możecie naprawić je w niższej cenie, nawet o 50%.

Dziś trudno uszkodzić smartfon czy tablet

Producenci mocno starają się, aby ich urządzenia były wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. I najczęściej skutecznie – wystarczy chociażby spojrzeć na testy, przeprowadzane na kanale JerryRigEverything. Już dawno nie zdarzyło się, aby jakiś smartfon złamał się jak Xiaomi Mi 5 czy Nexus 6P lub wyginał jak iPhone 6.

Mimo wszystko smartfony nie są niezniszczalne, choć faktem jest, że trzeba się mocniej postarać, żeby je uszkodzić – bo przecież nikt celowo nie rzuca urządzeniem o ziemię czy ścianę, prawda? No dobra, nam się zdarzyło, ale to wyjątek od reguły ;)

Ekran niewątpliwie jest najbardziej newralgicznym elementem każdego smartfona i tabletu – jeśli urządzenie upadnie na ziemię wyświetlaczem w dół, istnieje duże prawdopodobieństwo, że panel zostanie uszkodzony (bo jeśli tylko szkło, to pół biedy, choć takie uszkodzenie może za jakiś czas przyczynić się do uszkodzenia samego ekranu).

Jeśli natomiast chodzi o płytę główną, to tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Faktem jest, że jeśli urządzenie upadnie, to może to spowodować uszkodzenie najważniejszego elementu w nim, ale czasami może stać się to samoistnie, znienacka – sprzęt po prostu umiera i nie da się go reanimować.

Wciąż możesz naprawić wyświetlacz lub płytę główną w swoim Huawei taniej nawet o 50%

Wymiana ekranu i płyty głównej to bardzo często dość kosztowny zabieg, przez co wiele osób odkłada zepsuty sprzęt do szuflady i idzie do sklepu po nowy. A szkoda, bo zwykle urządzenie spokojnie posłużyłoby jeszcze jakiś czas.

Jeśli zdarzyło się Wam uszkodzić ekran w Waszym smartfonie lub tablecie Huawei bądź padła w nim płyta główna, to wciąż możecie skorzystać z promocji, dzięki której zaoszczędzicie na naprawie tych podzespołów.

Jeszcze do 31 stycznia 2021 roku w autoryzowanych serwisach Huawei w całej Polsce można wymienić ekran lub/i płytę główną w obniżonej cenie. W zależności od modelu, cena tej usługi została obniżona nawet o 50%. Ponadto sprzęt można bezpłatnie przekazać do naprawy również w systemie door-to-door (zamówienie na kuriera składa się przez stronę internetową, infolinię lub w aplikacji Wsparcie).

Co ważne, promocją objętą są nie tylko najnowsze urządzenia Huawei, ale też (a może przede wszystkim) starsze, na przykład Huawei P9 Lite, a także te marki Honor. Ich pełna lista wraz z cennikiem usług znajduje się w regulaminie promocji oraz dedykowanej stronie internetowej. W dodatku w wybranych modelach można za 39 złotych wymienić pokrywę panelu tylnego.