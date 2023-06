Czyżby szykował się powrót smartfonów z wyjmowanymi bateriami? Unia Europejska naciska

Nowe przepisy dotyczące projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w Unii Europejskiej nakładają na firmy tworzące elektronikę dodatkowe obowiązki związane z wykorzystaniem akumulatorów – także w sprzętach mobilnych.

Bateria, którą będzie można wyjąć i wymienić

Nowe zasady dotyczące cyklu życia baterii zostały zatwierdzone w środę 14 czerwca. Chodzi przede wszystkim o bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbiórki odpadów, wydajności recyklingu i odzysku materiałów, ale także sposobu, w jaki projektowane są urządzenia mobilne.

Rozporządzenie obejmuje swoimi postanowieniami głównie akumulatory w pojazdach elektrycznych i lekkich środkach transportu (LMT), np. elektrycznych hulajnogach lub rowerach oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh. W nich będzie musiała pojawić się obowiązkowa deklaracja śladu węglowego i precyzująca to etykieta. Dla baterii LMT i baterii przemysłowych potrzebny będzie swoisty „cyfrowy paszport”.

Zwiększyły się także wymagane minimalne poziomy materiałów odzyskiwanych ze zużytych baterii, a także minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w nowo produkowanych bateriach. Same cele w zakresie zbierania odpadów także uległy modyfikacji.

Jak wypowiedział się sprawozdawca Achille Variati, przepisy służą głównie zbudowaniu „silniejszego przemysłu recyklingu w UE, w szczególności w odniesieniu do litu, oraz konkurencyjnego sektora przemysłowego jako całości, co ma kluczowe znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach dla transformacji energetycznej i strategicznej autonomii naszego kontynentu”.

Jeden zapis jest dla nas szczególnie interesujący. Kluczowym instrumentem przewidzianym w rozporządzeniu jest „projektowanie przenośnych baterii w urządzeniach w taki sposób, aby konsumenci mogli je łatwo wyjąć i wymienić”.

To ciekawe, biorąc pod uwagę, że praktycznie cała branża przenośnych telefonów prezentuje kompletnie inne podejście: projekt baterii, choć wymienialnych, właściwie uniemożliwia samodzielne dokonanie takiej operacji. Sprzęt trzeba oddać do profesjonalnego serwisu, by to zrobić.

Czy i kiedy przepisy wejdą w życie?

Na razie Parlament Europejski poparł porozumienie w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących baterii i zużytych baterii. Radę Europejską czeka jeszcze formalne zatwierdzenie tekstu tego porozumienia i dopiero wtedy będzie mógł być on wpisany do Dziennika Urzędowego. Następnie postanowienia zostaną wcielone w życie.

Nie wiadomo, w jakim stopniu producenci elektroniki będą musieli zastosować się do zapisu o projektowaniu urządzeń tak, by wymiana baterii była prosta i przyjemna. Można założyć, że transformacje rynku, o ile do jakichś dojdzie, będą przebiegać raczej stopniowo, a nie skokowo.